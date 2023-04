Final Fantasy Pixel Remaster im Test: Der beste Zeitpunkt, um diese Spiele nachzuholen!

Jedes der sechs Spiele hat für sich gesehen einen Sprung gemacht. Die Qualität der Teile ist aber doch recht unterschiedlich. Gerade die ersten drei Titel sind mit heutigen Standards kaum mehr gleichzusetzen. © Square Enix

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich in der Rubin-Version von "Pokemon" nach Barschwa gesucht habe. Der Fisch, der sich später zu einem wunderschönen Milotic weiterentwickelt, war nur ultraselten in einem Gewässer zu finden und man hat teilweise Stunden damit verbracht, ein Exemplar zu ergattern.

Warum ich in einem "Final Fantasy"-Test von "Pokemon" spreche? Ganz einfach: Die ewig lange Suche nach einem Monsterchen kann man auch mit den unzähligen Stunden an Grinding vergleichen, die man in die ersten Teile der erfolgreichen Fantasie-Reihe investieren musste.

Immer und immer wieder musste man stumpfsinnig gegen die gleichen Gegner antreten, nur um ein paar Level aufzusteigen, damit der nächste Dungeon-Boss in die Knie gezwungen werden kann. War das geschafft, war die Wiederholung der Prozedur angesagt.

Kommt dazu noch eine schlappe Story wie in den ersten drei Vertretern der FF-Reihe, rutscht die Motivation fast schon in den Keller. Bloß gut, dass Square Enix hier die einzig richtigen Designentscheidungen getroffen hat.