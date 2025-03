Finaler Test von "Atomfall": Der Kern ist geschmolzen, doch die Strahlung bleibt

Deutschland - TAG24 durfte während der offiziellen Vorführung in London für ein paar Stunden den postapokalyptischen Survival-Shooter " Atomfall " anspielen – und was wir sahen, machte Lust auf mehr. Nun haben wir das Videospiel durch und es bleibt die Frage: War der Hype gerechtfertigt?

Plündern, basteln, handeln und kämpfen sind okay, doch ab und zu muss man sich auch mal die Projektile um die Ohren hauen, um weiterzukommen. © Screenshot/Rebellion

Bevor am heutigen Montag die Deluxe Edition zum Kauf freigegeben wird, wollen wir Euch kurz erzählen, was Ihr erwarten dürft.

Wir befinden uns in Großbritannien. Im englischen Reaktor "Windscale" gab es zuvor einen der schwerwiegendsten Atomunfälle der Geschichte.

Das passierte tatsächlich am 10. Oktober 1957, also befinden wir uns an einem Zeitpunkt, der danach anzusiedeln ist.

Neue Gesellschaftsstrukturen, Quarantänezonen, Mutationen, eine sehr schlichte NPC-Dorfbevölkerung und (para-)militärische Gruppen. Und wir wachen ohne Gedächtnis inmitten dieser Welt auf. Na toll.

Und da waren sie auch wieder, unsere drei Probleme: wenige Waffen, wenig Munition, wenige Skills. Und scheinbar sehr starke Gegner, die – haben sie Dich mal in der Mangel – nicht lange erholen oder überleben lassen. Es sind wahrlich gnadenlose Mission.