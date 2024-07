Funko Fusion: Die Kult-Sammelfiguren wollen sich jetzt die Gaming-Welt krallen

Für die Fans der rund zehn Zentimeter hohen "Pops" ein längst überfälliger Schritt. Wenn man so viele Lizenzen hat, dass man weit über 8000 verschiedene Figuren herstellen kann, muss es doch irgendwann auf den Screen. Nun ist es so weit.

So ziemlich ohne verrottete Dinosaurier kommt hingegen der neueste Wurf des Kult-Männchen-Bauers aus Everett/Washington aus: Funko Fusion - das Videospiel .

Funko stellt so viele verschiedene Figuren und Editionen her, dass man sich manchmal fragt: Gibt es eigentlich noch Öl auf der Welt angesichts dieses Kunststoffverbrauchs?

10:10 Games / Funko, Inc.

Für Fans der Serie "The Walking Dead" könnte sich das Vorbestellen von "Funko Fusion" besonders lohnen. © 10:10 Games / Funko, Inc.

Am 13. September erscheint das Popkultur-Klassentreffen auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series, Nintendo Switch sowie auf PC. Preislich soll es bei etwa einem halben Dutzend haptischer Figuren liegen - also bei etwa 60 Euro.

"Das von Funko umgesetzte Fan-Spektakel enthält einige der größten Charaktere und Franchises der Popkultur, darunter Jurassic World, Zurück in die Zukunft, Das Ding aus einer anderen Welt, Chucky - Die Mörderpuppe und viele weitere", heißt es in einer Mitteilung.

Und man rührt schon jetzt fleißig die Werbetrommel: "Alle Fans, die 'Funko Fusion' für eine beliebige Plattform vorbestellen, erhalten zum Launch des Spiels ein kostenloses DLC-Paket von 'The Walking Dead'."

Das Action-Crossover-Game soll eine Mischung aus Shooter, Kampfspiel, Jump 'n' Run und Adventure werden. Mit einer ordentlichen Prise RPG (Role-Playing-Game), wie sich angesichts der Figuren wohl von selbst versteht.

Natürlich wäre Funko nicht Funko, wenn es nicht auch an die Vitrinen seiner Fans denken würde: Eine Sonderedition von "Funko Fusion Funko Pop!"-Figuren, die auf einigen Charakteren aus dem Spiel basieren, soll im Sommer kommen.