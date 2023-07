Futter für den Spieleabend: "D&D: The Yawning Portal" ist das perfekte Spiel für die Familie

Leipzig - Seit den Anfängen im Jahr 1974 hat sich Dungeons & Dragons zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Doch während mittlerweile so ziemlich jeder einmal von D&D gehört hat, trauen sich nur wenige in die komplexe Welt voller Drachen, Dämonen und Helden. Der Ableger "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal" (Deutsch: "Das klaffende Portal") könnte da nun Abhilfe schaffen.

Mit "Dungeons & Dragons: The Yawning Portal" erhalten Spielefreunde nun einen leichten Einstieg ins D&D-Universum. Anders als in der berühtem Vorlage geht es hier nicht um Dungeonmaster, eigene Charaktere und Co. © Christian Grube

Denn anders als bei der Vorlage müsst Ihr hier nicht erst Euren eigenen Charakter erstellen (was nicht heißt, dass Ihr das nicht könnt). Ihr benötigt auch keinen Dungeonmaster oder zusätzliche Elemente oder Regelwerke, um weitere Abenteuer zu bestreiten.

"D&D: The Yawning Portal" ist ein Brettspiel, in dem Ihr als Wirte der berühmten Taverne "Das klaffende Portal" Eure Gäste umsorgen sollt. Wie tut Ihr das? Natürlich, indem Ihr ihnen ihre Lieblingsspeise serviert. Gelingt Euch das, erhaltet Ihr von den Helden Edelsteine. Wer am Ende einer Runde die meisten Edelsteine besitzt, gewinnt. So zumindest der grundsätzliche Aufbau des Spiels.

"The Yawning Portal" bietet Platz für bis zu vier Spieler. Zu Beginn bekommt jeder Mitspieler vier sogenannte Heldenkarten sowie vier Aktionskarten. Letztere ermöglichen es Euch, sowohl Essen als auch Eure Helden auf und an dem Tisch (Eurem Spielfeld) zu platzieren. Zudem sind weitere Aktionen möglich. So könnt Ihr beispielsweise Essen auf dem Tisch vertauschen oder auch Helden vom Tisch werfen - was man eben so macht als Wirt.

Gespielt wird in Zügen. Zu Beginn wählt ein Spieler eine seiner Aktionskarten aus und führt dann die darauf abgebildeten Aktionen durch. Ziel ist es nun, das Essen auf dem Tisch richtig anzuordnen und Eure Helden daran zu platzieren, um deren Edelsteine und weitere Vorteile zu erhalten.

Genau hier beginnt jedoch die Herausforderung, denn: Jeder Held hat andere Vorlieben, die es zu beachten gilt und natürlich konkurriert Ihr auch mit Euren Mitspielern.