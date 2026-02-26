Horror-Kost vom Feinsten! Resident Evil Requiem wird Euch das Fürchten lehren

Leipzig - Lange haben Fans auf dieses Spiel gewartet! Mit dem neunten Teil der Reihe, "Resident Evil Requiem", entführt Euch Capcom erneut nach Raccoon City, wo Ihr in der Rolle von gleich zwei verschiedenen Charakteren auf Zombiejagd gehen dürft. Warum das richtig gut funktioniert, verrät Euch unser Test.

Leon S. Kennedy übernimmt den Action-Part in "Resident Evil Requiem". Dank seiner langjährigen Erfahrung weiß er, wie er mit der Zombie-Horde umzugehen hat. © Capcom

Ich muss allerdings mit Kritik anfangen. Man verzeiht ja der RE-Serie recht viele Logiklücken. Man denke nur an das Hand-Ankleben aus Teil acht, na ja.

Was "Requiem" aber in der ersten Stunde an Logikfehlern abliefert, hat mich wirklich schockiert. Ich finde, da ergibt fast nichts Sinn, was sich bei FBI-Agentin Grace Ashcroft und ihrer Vorgehensweise abspielt.

Möglich, dass das aber auch nur so sehr auffällt, weil sie Capcom offenbar absichtlich unfassbar unsympathisch geschrieben hat. Von der Charakterentwicklung im Laufe des Spiels ganz zu schweigen.

Aber genug geschimpft, denn spätestens nach der Anfangssequenz liefert der neunte Teil der Reihe die gewohnte Horror-Kost ab, die Fans so lieben gelernt haben.

Die Entwickler haben hier eindeutig versucht, ein Baby aus dem zweiten und vierten Serienableger zu schaffen. Ganz so, als würden sie selbst bei Umbrella arbeiten. Der Plan war offensichtlich, alle Spieler zu befriedigen. Wer sich gern mehr gruselt, bekommt mit Grace die spielbaren Abschnitte, die Panik und Gänsehaut hervorrufen. Wenn Serienheld Leon am Zug ist, gibt es mit allerhand Waffen ordentlich Wumms und vermeintlich coole Sprüche, auch in wenigen lustigen Situationen.