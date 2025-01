Hyper Light Breaker ist ganz anders als sein Kult-Vorgänger! Wird das der nächste Indie-Hit?

Leipzig - Fast neun Jahre ist es inzwischen her, seit Entwickler Heart Machine mit Hyper Light Drifter eines DER Indie-Spiele der 2010er-Jahre rausbrachte. Mit seinem neuen Titel Hyper Light Breaker, der am morgigen Dienstag in den Early Access startet, will das Team nun an diesen Erfolg anknüpfen, dabei aber auch so einiges anders machen. Wird das gewagte Vorhaben aufgehen? TAG24 hat bei einem Preview-Event einen Blick in das Spiel gewagt.