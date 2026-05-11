Kampf im Weltraum: Hier entscheidet Ihr selbst, wie viele Menschen überleben!

Leipzig - Es gibt ein neues Spiel in der "Dark Pictures Anthology" von Supermassive Games! "Directive 8020" (Release: 12. Mai) stellt als fünfter Teil den Anfang einer neuen "Staffel" dar und reißt die Spielerschaft mit in eine wilde, oftmals unübersichtliche Sci-Fi-Welt.

Die Geschehnisse spielen sich an Bord der Cassiopeia ab. © Supermassive Games

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von "The Devil in Me", in der sich die Protagonisten in ein Mörderschloss verirrt hatten, befindet man sich bei "Directive 8020" an Bord des Raumschiffs Cassiopeia, das in Richtung des Exoplaneten Tau Ceti f unterwegs ist.

Die Story bedient sich an bekannten Konventionen des Weltraum-Horror-Genres: Einer außerirdischen Lebensform ist es gelungen, an Bord zu gelangen und so die Crew-Mitglieder nach und nach ins Visier zu nehmen.

Durch das dank der dunklen, verwinkelten Flure und Schächte nur eingeschränkte Sichtfeld entsteht bei der Fortbewegung durch das Raumschiff sehr schnell eine spannungsgeladene, durchaus gruselige Atmosphäre. Dazu der ein oder andere Jumpscare - und schon fühlen sich erfahrene "Dark Pictures Anthology"-Zocker bestens aufgehoben.

Die Spannungskurve kann man also als durchaus gelungen bezeichnen ... zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem man dann tatsächlich mal auf eine der feindlichen Lebensformen trifft.

Hier verpufft die bedrohliche Atmosphäre unvermittelt und macht Platz für leider viel zu langsame und starre Kampf-Sequenzen oder Verfolgungsjagden, die man durch kinderleichte Quick-Time-Events meistern kann. Panik? Fehlanzeige! Für ein als waschechtes Horror-Game angepriesenes Werk ist das einfach zu wenig.