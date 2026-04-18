Mickey trifft auf Cupheads: "MOUSE: P.I. For Hire" setzt alte Maßstäbe – gut so!

Deutschland - "Es war in einer Nacht wie dieser": Ein Klischee-Satz aus alten Schwarz-Weiß- Krimis , in denen ein Privatdetektiv Fälle löst. Das alles in einer Nagetier-Welt im Look von Comics aus den 1930ern und wir haben das aktuelle Videospiel "MOUSE – P.I. For Hire". TAG24 hat den Ego-Shooter angetestet.

Als Jack Pepper kämpfen wir uns in "Mouse: P.I. For Hire" durch die korrupte Welt voller böser Ganoven und ihren Werkzeugen. © Screenshot/ Fumi Games

Sehr schnell musste der First-Person-erprobte Redakteur jedoch feststellen, dass eine ungewohnte Form der sogenannten Motion Sickness ausgelöst wurde.

Schnell wurde klar, dass die permanente Wipp-Bewegung aus den Augen unseres Protagonisten "Jack Pepper" hier ein Faktor ist. War auch den Entwicklern offenbar klar.

Denn unter den Einstellungen kann man das "Bildschirmwackeln" bis auf 0 reduzieren. Besser.

Schon konnte man sich in die 3D-Welt und auf die 2D-Gegner stürzen. Diese bleiben sogar nach ihrem Ableben zweidimensional und drehen sich mit dem Frontalanblick ihrer Comic-Leiche immer mit dem Blickfeld des Gamers mit.

Ein Herumlaufen ist also nicht möglich. Zumal sie in wenigen Sekunden ohnehin verschwinden.

Das Spiel hat drei Schwierigkeitsstufen und man gerät – der Vergleich drängt sich auf – schnell auch in den zu erwartenden "Cuphead-Stress", an den Genrefans sich wohl noch gut erinnern.