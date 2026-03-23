Ihr habt die Wahl: Endlose Weiten, Nostalgie oder einfach nur entspannen?

Schon der Anfang 2026 bietet für Spiele-Freunde eine große Auswahl an Futter an. Wir geben einen kurzen Überblick, was momentan so gezockt wird.

Von Michi Heymann

Jeder Gamer hat andere Vorlieben. Der eine mag es ruhig, der andere braucht Action. Momentan scheint in der Spiele-Landschaft für jeden Typ etwas dabei zu sein. TAG24 gibt einen kleinen Überblick, was aktuell so gezockt wird.

Crimson Desert

"Crimson Desert" bietet, besonders auf einem starken PC, eine vielleicht noch nie dagewesene Weitsicht. © Pearl Abyss "Crimson Desert" hat alles: Eine riesige (!), offene Welt mit Drachen, Robotern und allerlei Fantasy-Wahnsinn. Nennt wahllos eine Spielmechanik und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Ihr sie in diesem Action-Adventure findet. Ein bisschen "Zelda", ein bisschen "Dragons Dogma", ein bisschen "The Witcher", alles irgendwie. Ob die Formel aufgeht, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Gerade auf einem guten PC bekommt Ihr einen wunderschönen Open-World-Spielplatz mit leider mauer Story rund um den Kampf zwischen Graumähnen und Schwarzbären und das Ende der Welt - na ja. Gaming Zwischen Gaming und Kostümen: GG Bavaria lockt Tausende Popkultur-Fans nach München Die Steuerung ist milde gesagt eine gewöhnungsbedürftige Katastrophe, weil man die Tastenbelegung nicht umstellen kann. Gute Gründe, dem Titel keine Chance zu geben. Aber wenn Ihr mindestens 100 Stunden lang den Kopf ausschalten und immer wieder überrascht werden wollt, was es alles noch in das objektiv betrachtet gute Spiel geschafft hat, dann schaut Euch "Crimson Desert" mal an. Viel mehr Fantasy wird in der Gaming-Landschaft momentan sowieso nicht geboten.

Pokémon Feuerrot/Blattgrün

Wer bekommt da bitte keine Nostalgie-Gefühle? "Pokémon" ist mit den Remakes von Rot/Blau zurück auf der Nintendo Switch. © Nintendo Vermutlich nur Nintendo hat den großen Luxus, mit über 20 Jahren alten Spielen, die nicht einmal groß angepasst werden, einen riesigen Hype auszulösen. Die überdimensional hohen Verkäufe von "Pokémon Feuerrot" und "Pokémon Blattgrün" auf der Switch sind aber der beste Beleg dafür. Trotz eines Wucherpreises von 20 Euro dominiert der ehemalige GBA-Titel die Verkaufscharts im eShop. Gaming Hitman: "Resident Evil"-Star Milla Jovovich gerät ins Fadenkreuz von Agent 47 Und ja, gerade wenn man schon damals eines der Remakes von Blau/Rot gespielt hat, ist der Nostalgie-Faktor nach wenigen Spielminuten schon wieder da. Gerade, wem die vergangenen Generationen zu neumodisch und aufgeblasen waren, bekommt mit den alten Teilen klassisches "Pokémon"-Wohlfühlfeeling. Und manchmal braucht es eben auch nicht mehr.

Tales of Berseria Remastered

Auch in "Berseria" ist Eure Heldentruppe bunt gemischt. Die Rachegeschichte rund um Protagonistin Velvet ist fantastisch. © Bandai Namco Rollenspielfans haben unter Garantie schon einmal von den "Tales of"-Spielen gehört. Die Reihe von Bandai Namco liefert ein tolles Kampfsystem gepaart mit oft schrulligen Figuren und einer tollen Story. Gerade Letzteres erreichte bei "Berseria" vor ein paar Jahren vermutlich die Spitze, denn die Rachegeschichte von Protagonistin Velvet zählt zu den erzählerisch besten Dingen, die die Serie neben "Symphonia" jemals gebracht hat. Durch die nun veröffentlichte Remastered-Version haben nun endlich auch Switch-Besitzer die Chance, den Titel nachzuholen. Allerdings muss man leider sagen, dass das grafisch nicht gerade eindrucksvoll ist. Auf der Nintendo-Konsole sieht der Titel gar schlechter aus als damals noch auf der PS4. Trotzdem: Wer Bock auf eine geile Geschichte hat und nicht unbedingt ein modernes Leveldesign braucht, kann bedenkenlos zugreifen.

Pokémon Pokopia

"Pokopia" setzt auf Entspannung und Wohlfühlzeit nach einem harten Tag. Die Formel geht voll auf. © Nintendo Alle Menschen sind verschwunden und die Welt wirkt größtenteils zerstört und verwittert. Ihr scheint völlig auf Euch allein gestellt zu sein und sollt mühsam alles wiederaufbauen, Stein um Stein. Einige Stunden später sitzt Ihr da und schaut einem Schiggy zu, das entspannt seine Runden in der Badewanne zieht. Draußen spielen Glumanda und Bisasam wie zwei vergnügte Kinder mit ihren Luftballons. Das bringt Prämisse und die charmante Verrücktheit des neuen Ablegers der Pokémon-Reihe mit dem Namen "Pokopia" perfekt auf den Punkt. Ähnlich wie bei "Animal Crossing" ist es auch hier Eure Aufgabe, für Eure Begleiter Herausforderungen zu lösen, Eure Beziehungen zu stärken und nebenbei Eurer Kreativität bei der Gestaltung der Spielwelt freien Lauf zu lassen. Genau die Art von Spiel, bei der man sich 30 Minuten Spielzeit vornimmt und erst von den frühen Sonnenstrahlen in die Realität zurückgerissen wird.