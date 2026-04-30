Spielhallen-Flair mit Superhelden: "Marvel Cosmic Invasion" im Test
Deutschland - Seit wenigen Tagen ist der Side-Scroller "Marvel Cosmic Invasion" physisch auf allen gängigen Plattformen erhältlich und lockt nicht nur Superhelden-Fans an die Controller und "WASD"-Steuerungen. Auch TAG24 hat das Spiel getestet und spoilert ganz ohne Post-Credit-Scene: Das Ding macht Bock.
Hinter dem Spiel stecken - und es wird wenig überraschen - Tribute Games, die uns vor etwa vier Jahren bereits das Turtles-Game "TMNT: Shredder's Revenge" gebastelt haben.
Nichts anderes ist dieses Videospiel im sehr klassischen Spielhallen-Look. Man läuft von links nach rechts und gibt den mutierten Bösewichten und Aliens ganz unbürokratisch auf die Zwölf.
Mit 90er-Charme und flottem Kampfsystem schlüpfen wir in die Rollen von Captain America, Rocket Raccoon, She-Hulk, Iron-Man, Spiderman, Venom und vielen weiteren Kult-Kämpfern.
Digital ist das Game bereits vielen Fans bekannt, nun kann man es auch ins Regal stellen - wo so ein Retro-Look auch am besten stehen sollte.
Das neutral gehaltene Wendecover macht aus dem typischen DVD-Look mit Altersangabe und Titel ein minimalisiertes Regal-Artwork für Insider.
Das Spiel ist - wie man es erwartet - schnell erlernt und sorgt sowohl beim einsamen nächtlichen "Ach, noch eine Runde"-Zocken als auch als Koop-Brawler für kurzweilige Unterhaltung.
Riesen-Sammelkarten und Steel-Box für die Sammel-Freunde
Kurzweilig - das ist tatsächlich auch ein negativer Kritikpunkt. Viel Abwechslung bietet das Game nicht. Wird aber auch von den wenigsten Genre-Fans erwartet.
Dennoch wirken die Kampagnen kurz und es lebt vor allem ab dem ersten Durchgang von den gemeinsamen Fun-Schlachten mit Freunden.
Das Game trifft sehr gut die Mischung aus der klassischen Arcade-Prügelei und der guten alten Marvel-Nostalgie, die abseits des MCU einst entstand.
Erhältlich ist "Marvel Cosmic Invasion" auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 und 2 für rund 40 Euro.
Wer bereit ist, 60 Euro hinzublättern, darf sich in der Deluxe Edition zusätzlich über Steelbook, Sticker und Poster freuen. Und viel zu große Sammelkarten mit den Pixel-Helden - und das ist nicht negativ gemeint. Diese quasi "Trading Cards" haben in etwa die Größe des Steelbooks selbst.
Doch bereits das Standard-Spiel sorgt allein oder mit Freunden für Old-School-Unterhaltung und bekommt von uns, die mit der kurzen Laufzeit gerechnet hatten, wohlverdiente 8/10 Invasionen.
Titelfoto: U&I Entertainment