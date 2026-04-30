Spielhallen-Flair mit Superhelden: "Marvel Cosmic Invasion" im Test

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"Marvel Cosmic Invasion" ist nicht mehr nur digital, sondern auch für das heimische Regal erhältlich. Wir haben uns die Deluxe Edition angesehen.

Von Marco Schimpfhauser

Deutschland - Seit wenigen Tagen ist der Side-Scroller "Marvel Cosmic Invasion" physisch auf allen gängigen Plattformen erhältlich und lockt nicht nur Superhelden-Fans an die Controller und "WASD"-Steuerungen. Auch TAG24 hat das Spiel getestet und spoilert ganz ohne Post-Credit-Scene: Das Ding macht Bock.

Arcade-Fans! Assemble! Schnappt Euch Eure Zockerfreunde und stürzt Euch als Marvel-Helden in die Schlacht.
Arcade-Fans! Assemble! Schnappt Euch Eure Zockerfreunde und stürzt Euch als Marvel-Helden in die Schlacht.  © U&I Entertainment

Hinter dem Spiel stecken - und es wird wenig überraschen - Tribute Games, die uns vor etwa vier Jahren bereits das Turtles-Game "TMNT: Shredder's Revenge" gebastelt haben.

Nichts anderes ist dieses Videospiel im sehr klassischen Spielhallen-Look. Man läuft von links nach rechts und gibt den mutierten Bösewichten und Aliens ganz unbürokratisch auf die Zwölf.

Mit 90er-Charme und flottem Kampfsystem schlüpfen wir in die Rollen von Captain America, Rocket Raccoon, She-Hulk, Iron-Man, Spiderman, Venom und vielen weiteren Kult-Kämpfern.

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Gaming Unterwasser-Horror vom Feinsten: Mit dieser Kreatur sollte man sich nicht anlegen!

Digital ist das Game bereits vielen Fans bekannt, nun kann man es auch ins Regal stellen - wo so ein Retro-Look auch am besten stehen sollte.

Das neutral gehaltene Wendecover macht aus dem typischen DVD-Look mit Altersangabe und Titel ein minimalisiertes Regal-Artwork für Insider.

Das Spiel ist - wie man es erwartet - schnell erlernt und sorgt sowohl beim einsamen nächtlichen "Ach, noch eine Runde"-Zocken als auch als Koop-Brawler für kurzweilige Unterhaltung.

Riesen-Sammelkarten und Steel-Box für die Sammel-Freunde

Mit Rocket Raccoon und Wolverine in die Schlacht: Pixel-Grafik und wildes Button Mashing bringen Spielautomaten-Feeling ins Wohnzimmer - und man muss keine Münzen nachwerfen.
Mit Rocket Raccoon und Wolverine in die Schlacht: Pixel-Grafik und wildes Button Mashing bringen Spielautomaten-Feeling ins Wohnzimmer - und man muss keine Münzen nachwerfen.  © U&I Entertainment

Kurzweilig - das ist tatsächlich auch ein negativer Kritikpunkt. Viel Abwechslung bietet das Game nicht. Wird aber auch von den wenigsten Genre-Fans erwartet.

Dennoch wirken die Kampagnen kurz und es lebt vor allem ab dem ersten Durchgang von den gemeinsamen Fun-Schlachten mit Freunden.

Das Game trifft sehr gut die Mischung aus der klassischen Arcade-Prügelei und der guten alten Marvel-Nostalgie, die abseits des MCU einst entstand.

Ihr habt die Wahl: Endlose Weiten, Nostalgie oder einfach nur entspannen?
Gaming Ihr habt die Wahl: Endlose Weiten, Nostalgie oder einfach nur entspannen?

Erhältlich ist "Marvel Cosmic Invasion" auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 und 2 für rund 40 Euro.

Wer bereit ist, 60 Euro hinzublättern, darf sich in der Deluxe Edition zusätzlich über Steelbook, Sticker und Poster freuen. Und viel zu große Sammelkarten mit den Pixel-Helden - und das ist nicht negativ gemeint. Diese quasi "Trading Cards" haben in etwa die Größe des Steelbooks selbst.

Doch bereits das Standard-Spiel sorgt allein oder mit Freunden für Old-School-Unterhaltung und bekommt von uns, die mit der kurzen Laufzeit gerechnet hatten, wohlverdiente 8/10 Invasionen.

Titelfoto: U&I Entertainment

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