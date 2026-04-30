Spielhallen-Flair mit Superhelden: "Marvel Cosmic Invasion" im Test

Deutschland - Seit wenigen Tagen ist der Side-Scroller "Marvel Cosmic Invasion" physisch auf allen gängigen Plattformen erhältlich und lockt nicht nur Superhelden-Fans an die Controller und "WASD"-Steuerungen. Auch TAG24 hat das Spiel getestet und spoilert ganz ohne Post-Credit-Scene: Das Ding macht Bock.

Arcade-Fans! Assemble! Schnappt Euch Eure Zockerfreunde und stürzt Euch als Marvel-Helden in die Schlacht. © U&I Entertainment

Hinter dem Spiel stecken - und es wird wenig überraschen - Tribute Games, die uns vor etwa vier Jahren bereits das Turtles-Game "TMNT: Shredder's Revenge" gebastelt haben.

Nichts anderes ist dieses Videospiel im sehr klassischen Spielhallen-Look. Man läuft von links nach rechts und gibt den mutierten Bösewichten und Aliens ganz unbürokratisch auf die Zwölf.

Mit 90er-Charme und flottem Kampfsystem schlüpfen wir in die Rollen von Captain America, Rocket Raccoon, She-Hulk, Iron-Man, Spiderman, Venom und vielen weiteren Kult-Kämpfern.

Digital ist das Game bereits vielen Fans bekannt, nun kann man es auch ins Regal stellen - wo so ein Retro-Look auch am besten stehen sollte.

Das neutral gehaltene Wendecover macht aus dem typischen DVD-Look mit Altersangabe und Titel ein minimalisiertes Regal-Artwork für Insider.

Das Spiel ist - wie man es erwartet - schnell erlernt und sorgt sowohl beim einsamen nächtlichen "Ach, noch eine Runde"-Zocken als auch als Koop-Brawler für kurzweilige Unterhaltung.