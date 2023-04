Neues Zuhause: Die "Angry Birds" zieht es nach Japan!

Nun wird in der Gaming -Szene gegrübelt, welche neuen Spiele-Entwicklungen aus der 706 Millionen Euro teuren Firmenfusion hervorgehen könnten.

Die Kamikaze- Tiere wurden mit der Zeit so beliebt, dass Rovio die aggressiven Piepmatze 2016 sogar ins Kino brachte.

Obwohl Rovio (rund 400 Mitarbeiter) mit "Angry Birds" einen wahren Hit landete, konnte das Unternehmen mit weiteren Spielen nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen.

Ob die "Angry Birds" in Japan auch weiterhin so schön wütend sein werden und damit hohe Umsätze erzielen, bleibt abzuwarten. Vielleicht lassen sie sich ja von der japanischen Kultur inspirieren und zeigen in Zukunft ein ruhigeres Gemüt?