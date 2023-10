Noch nie war ein Marvel-Game so gut! "Spider-Man 2" ist ein Fest für die Sinne

TAG24 hat eine Woche damit verbracht, in die bunte Spielwelt von "Spider-Man 2" einzutauchen. Ist es den Hype wirklich wert?

Von Annika Rank

Leipzig - Mit mehr als 20 Millionen verkauften Kopien und dem erfolgreichen "Miles Morales"-Nachfolger machte sich "Spider-Man" als erfolgreichstes PS4-Spiel aller Zeiten einen Namen. Dementsprechend groß natürlich auch die Freude und Erwartungshaltung, als eine Fortsetzung rund um die beiden Protagonisten angekündigt wurde. TAG24 hat eine Woche damit verbracht, in die bunte Spielwelt von "Spider-Man 2" einzutauchen:

Die Spider-Men Peter und Miles kämpfen Seite an Seite, um New Yorks Straßen sauber zu halten. © Sony Entertainment/Marvel Der wohl größte Unterschied zu den ersten Spielen des Franchise ist natürlich die Tatsache, dass man nun zwei Charaktere gleichzeitig steuert: So kann man jederzeit zwischen Peter Parker und Miles Morales hin- und herwechseln, wobei jeder von ihnen jeweils eine eigene Story verfolgt. Um die Geschehnisse richtig einordnen und begreifen zu können, sollte man die Vorgänger-Games bestenfalls bereits gezockt haben. Es ist aber kein Muss - dafür muss man dann aber auch in Kauf nehmen, dass man die Tragweite von Miles' emotionaler Storyline nach dem Tod seines Vaters wohl nicht ganz erfassen kann. So richtig interessant wird es aber vor allem auf Peters Seite der Geschichte: Durch die Reunion mit seinem alten Kumpel Harry Osborn kommt der originale Spider-Man in unmittelbaren Kontakt mit dem Symbionten Venom. Ab diesem Zeitpunkt nehmen die Geschehnisse richtig Fahrt auf, sodass kein Moment der Langeweile aufkommen kann. Allgemein bietet "Spider-Man 2" allerlei Abwechslung. Im Fokus steht der mysteriöse Bösewicht Kraven, der mit Armeen aus Jägern auf New Yorks Superschurken Jagd macht. Was genau er mit Black Cat, Lizard und Co. vorhat, wird erst im Laufe des Spiels langsam klar. Aber fest steht: Kraven ist der wohl mit Abstand gruseligste und unberechenbarste Antagonist, den das Franchise bisher hatte.

Kraven tritt als übermächtiger Bösewicht in Erscheinung. Doch was will er in New York? © Sony Entertainment/Marvel

Auch Venom spielt eine zentrale Rolle in der Story rund um Peter Parker. © Sony Entertainment/Marvel

Marvel's Spider-Man 2: Noch nie sah ein Superhelden-Spiel so gut aus!

Mit den brandneuen Netzflügeln kann man noch schneller unterwegs sein. © Sony Entertainment/Marvel Neben einer hochspannenden Story und abwechslungsreichen Nebenmissionen - einem Schüler beim Prom-Date-Antrag helfen, einen verlorenen Opa finden, Graffiti-Rätsel lösen - sind es aber vor allem der Look und die Mechanik, die mich beim Zocken des PS5-Exclusives vom Hocker hauten. Die Manhattan-Map aus dem ersten Teil wurde zu einer Open World erweitert, die auch Stadtteile jenseits des Flusses beinhaltet - was natürlich bedeutet, dass die Charaktere zwangsläufig weitere Strecken zurücklegen müssen. Um diese Reisen zu beschleunigen, haben die Spider-Men Netzflügel verpasst bekommen. Mit diesen kann man durch die Häuserfluchten und über Parks und Flüsse fliegen, ohne seine Netze zum Schwingen benutzen zu müssen. Anfangs hatte ich bei der Steuerung große Probleme und knallte sofort wieder zu Boden, aber nach einer Weile hatte ich den Bogen raus und genoss das Freiheitsgefühl über den Dächern der Stadt. Die Fortbewegung durch New York - egal auf welche Art und Weise - fühlt sich sogar noch flüssiger und dynamischer an als in den ersten Teilen und macht einfach einen Riesenspaß. Noch dazu kommt, dass die Spielwelt einfach bombastisch aussieht: Von den divers und lebendig wirkenden NPCs über die atemberaubenden Skylines bis hin zu New Yorks Straßen und Sehenswürdigkeiten - man kann sich kaum satt sehen an all den Eindrücken. Da haben die Entwickler wirklich ganze Arbeit geleistet. Davon kann sich die ein oder andere Open World wirklich eine große Scheibe abschneiden.

PS5-Controller tragen zum tollen Spielerlebnis bei

Insbesondere in der Luft und bei Kämpfen mit Gegnern stechen zudem die ausgeklügelten Details des Controllers hervor. Da es sich bei "Spider-Man 2" um einen exklusiven PS5-Titel handelt, sollte diese Erfahrung also auch für jeden Spieler gleich sein. Die Vibrationen des Geräts und die empfindlichen Tasten unterstützen die ausgewählten Kombos, sodass der Adrenalinspiegel gefühlt noch höher steigt. Das kann aber durchaus auch an den Kämpfen an sich liegen - denn selbst beim normalen Schwierigkeitsgrad sind diese wirklich äußerst hart und herausfordernd. So wurde mein Spider-Man nicht nur einmal ausgeknockt, sodass ich von vorne beginnen musste.

Das New York in "Spider-Man 2" strotzt nur so von Kreativität und Leben. Einfach toll! © Sony Entertainment/Marvel

Die Spider-Men beherrschen verschiedene Kräfte, mit denen sie ihre Feinde bekämpfen können. © Sony Entertainment/Marvel

Fazit: Nach diesem Spiel MUSS man Spider-Man einfach lieben