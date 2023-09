Assassin's Creed, Spider-Man und Super Mario: Dieser Oktober wird ein Spiele-Fest!

Dieser Oktober wird für Gaming-Liebhaber richtig heiß! Große Titel geben sich die Ehre. TAG24 gibt einen kurzen Überblick.

Von Michi Heymann, Annika Rank, Robert Lilge

Leipzig - Dieser Oktober wird für Gaming-Liebhaber richtig heiß! Zahlreiche große Titel geben sich die Ehre. TAG24 liefert einen kurzen Überblick, auf welche Titel Ihr Euch freuen dürft.

Assassin's Creed: Mirage (Releasedatum: 6. Oktober)

Die Geschehnisse in "Assassin's Creed: Mirage" finden in Bagdad statt. © Ubisoft Endlich ist es wieder so weit: Der neueste Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe ist da! Nachdem die neueren Titel wie "Odyssey" oder "Valhalla" eher Wert auf eine riesige Open World mit unzähligen Side-Quests legten, wollen die Entwickler mit "Mirage" zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Das heißt: Man sollte keine ausufernden Städtebau-Storylines und Nebenaufträge erwarten, stattdessen soll der Fokus wieder auf Parkour und heimliche Spionage-Aktionen gerückt werden. Gaming Spiele-Fans aufgepasst: TAG24 verlost das neue Twister Air! Als Hauptfigur Basim kämpft man sich durchs mittelalterliche Bagdad, das in vier Bezirke aufgeteilt ist. Anders als in den Vorgänger-Titeln sollen im Spiel zudem keinerlei Szenen in der Gegenwart vorkommen. Diese Änderungen dürften bei vielen "Assassin's Creed"-Fans auf Begeisterung stoßen, wurde in den vergangenen Jahren ja immer wieder Kritik über ein vollkommen verändertes Spielprinzip geäußert. Facts: Spiel: "Assassin's Creed: Mirage"



Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC

USK: Ab 16 Jahren

Preis: 50 Euro

Forza Motorsport (Releasetermin: 10. Oktober)

Die Durststrecke für autobegeisterte Xbox-Spieler ist vorbei. Nach sechs Jahren erscheint am 10. Oktober ein neues Forza Motorsport. © Microsoft/Turn 10 Studios Was für Playstation-Spieler ihr "Gran Turismo" ist, ist für Xbox-Spieler ihr "Forza Motorsport". Genau wie im sogenannten Konsolenkrieg die ewige Frage gestellt wird, welche Spielekonsole von beiden nun die bessere sei, so gibt es parallel dazu zwei Lager, die um das einzig wahre, realistischste Rennspiel streiten. Zwar sind die Xbox Series X und Series S seit 2020 auf dem Markt, dennoch fehlt ihnen eine seit vielen Jahren bekannte Marke in Sachen Rennsimulation. Am 10. Oktober wird sich dies ändern. Dann erscheint der langersehnte achte Teil der Forza-Motorsport-Reihe. Gaming Wer hat im neuen EA Sports FC 24 das beste Rating und die höchste Pace? Auf diesen Tag mussten Autobegeisterte rund sechs Jahre lang warten. Der letzte Teil erschien damals noch für die Xbox One und dem PC im November 2017. Erwartet werden dürfen unter anderem eine opulente Grafik mit noch realistischeren Details, eine große Auswahl an Fahrzeugen (mehr als 500) und eine noch bessere Fahrphysik. Natürlich soll auch das Rennfahrer-Herz mit sämtlichen Tuning-Möglichkeiten glücklich gemacht werden. Die motorisierten PS-Monster dürfen dann auf über 20 Strecken an ihren Drehzahlbegrenzer gebracht werden. Ob der momentane Platzhirsch Gran Turismo 7 (Playstation 5) aus dem Jahr 2022 vom Thron gestoßen werden kann, zeigt sich im Oktober. Facts: Spiel: "Forza Motorsport"



Genre: Rennsimulation

Plattform: Xbox Series, PC

USK: Ab 0 Jahren

Preis: 79,99 Euro

Marvel's Spider-Man 2 (Releasedatum: 20. Oktober)

Die Spider-Men Peter Parker und Miles Morales kämpfen Seite an Seite. © Sony Interactive Entertainment Sowohl das 2018 erschienene Erstlingswerk als auch der Nachfolger aus dem Jahr 2020 schlugen ein wie eine Bombe in der Gaming-Welt. Anders als bei diesen beiden Teilen konzentriert sich die Story von "Spider-Man 2" aber nicht nur auf einen Spinnen-Helden, sondern auf zwei gleichzeitig. So werden Peter Parker und Miles Morales diesmal Seite an Seite gegen böse Superschurken kämpfen. Zu den Widersachern gehören unter anderem Kraven The Hunter und Venom. Letzterer soll besonders in Bezug auf seine Beziehung zu Peter eine große Rolle spielen - und im Verlauf der Geschehnisse sogar selbst spielbar sein. Zusätzlich zu der bereits bekannten Welt Manhattans werden die Spieler sich zudem auch durch die Stadtteile Queens und Brooklyn schwingen können. Man darf also eine weitaus größere und vielseitigere Map erwarten. Die Erwartungen an die Fortsetzung sind groß. Ob die Entwickler diesen gerecht werden konnten, zeigt sich dann am 20. Oktober, wenn das PS5-Exclusive in die Regale kommt. Facts: Spiel: "Spider-Man 2"



Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5

USK: Ab 16 Jahren

Preis: 70 Euro

Super Mario Bros. Wonder (Releasedatum: 20. Oktober)

Es darf wieder gehüpft werden! "Super Mario Bros. Wonder" will vor allen Dingen mit bunten und abwechslungsreichen Welten punkten! © Nintendo Es soll Nintendos nächster großer System-Seller werden! Die Super Mario Bros. sind zurück und erobern im Oktober mit "Wonder" die Nintendo Switch. Wie fast schon üblich, gönnten die Japaner dem neuen Spiel des Schnauzbartträgers eine eigene Direct, bei der es eine Menge bunter Eindrücke zu sehen gab. Was schon jetzt klar ist: "Wonder" sieht einfach fantastisch aus und es wirkt fast so, als habe Nintendo ihre kreativsten Köpfe in einen Raum geworfen, um diesen Titel zu entwickeln! Natürlich wird viel gehüpft und gesprungen, Mario verwandelt sich jetzt auch mal in einen Benjamin-Blümchen-Verschnitt und Prinzessin Peach und ihre ganze Gefolgschaft sind natürlich auch mit am Start. Alles andere als ein richtig gutes Spiel und ein absoluter Verkaufsschlager wäre eine haushohe Überraschung. Facts: Spiel: "Super Mario Bros. Wonder"



Genre: Jump'n'Run

Plattform: Nintendo Switch

USK: Ab 6 Jahren

Preis: 59,99 Euro

Alan Wake II (Releasedatum: 27. Oktober)

Kann sich Autor Alan Wake aus seiner misslichen Lage schreiben? © Remedy Entertainment Manche Fans hätten es schon fast nicht mehr zu Träumen gewagt, doch "Alan Wake" aus dem Jahr 2010 erhält 13 Jahre später tatsächlich eine verdiente Fortsetzung! Der zweite Teil soll dabei an die Geschehnisse des Erstlings anknüpfen und den titelgebenden Protagonisten in seiner misslichen Lage zeigen, die wir aus Spoilergründen jetzt einmal nicht näher beschreiben. Neben dem Schriftsteller werden wir aber offenbar auch eine Polizistin spielen können, die mehr Licht ins Dunkel bringen möchte. Das soll auch Spielern helfen, die den ersten Teil nicht gespielt haben. Generell sind Vorkenntnisse wohl aber empfehlenswert. Sogar "Control", ein anderes Werk aus dem Hause Remedy, soll Verbindungen zur Welt von "Alan Wake" bereithalten. Das Studio kündigte bereits an, dass zum Hauptspiel noch zwei kostenpflichtige DLC veröffentlicht werden, die die spannende Geschichte möglicherweise sogar zu einem kompletten Ende führen. Nice to know: Das Spiel wird ausschließlich digital veröffentlicht. Facts: Spiel: "Alan Wake II"



Genre: Survival-Horror

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

USK: Ab 18 Jahren

Preis: 49,99 Euro

