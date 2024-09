Ordentlich ballern: "Call of Duty" führt Oktoberfest-Tradition fort

Es ist wieder Oktoberfest – auch bei "Call of Duty": Das Egoshooter-Onlinespiel führt seine Wiesn-Tradition fort. Inklusive "Verschüttetes Bier"-Leuchtspuren.

Von Marco Schimpfhauser

München/USA - Es ist schon Tradition, dass in der Videospiel-Welt von "Call of Duty" das Münchner Oktoberfest gefeiert wird. Auch in diesem Jahr findet die Wiesn ihren Weg auf das virtuelle Schlachtfeld.

Mit dem Oktoberfest-Pack kann man die Wiesn online feiern. Schusswaffen gibt es drei dazu, aber keine Messer-Skins. Denn: Don't drink and knife. © Screenshot/Call of Duty/Schimpfhauser Immer wieder fällt einem hierzu das 2021 veröffentlichte Tracer Pack zum Münchner Großevent ein, das für unfreiwillige Lacher sorgte. Unter anderem waren – neben dem Lederhosen-Look des Charakters Beck – zwei Waffen in dem Paket, die den Namen "Hefeweizen" (auch schon etwas untypisch, aber vertretbar) und "Kölsch" (Aua!) hatten. Seitdem konnte man an derartigen Patzern vorbeischippern. Auch in diesem Jahr. Natürlich wird das Special mit einem Augenzwinkern zelebriert. Was der dazugehörige Operator-Skin für die Figur David "BBQ" Fischer zeigt: Bierhelm und Minibrauerei-Rucksack. Gaming Sony enthüllt neue PS5 Pro und schockt mit heftigem Preis! Einsatzbereit sowohl für die Warzone-Maps als auch für den aktuellen Modern-Warfare-Titel. "Zeigt dem Gegner, wo der Maßkrug hängt", bewirbt Activision das zeitlich limitierte Bundle, das kurz vor Wiesn-Startschuss online ging. Neben dem Aussehen für die Figur aus der "Specgru"-Gruppe hat das Paket noch ein paar weitere Wiesn-Highlights zu bieten. Inklusive Waffen mit Bierschaum-Garantie.

Kult-Killer kurz vor Halloween: Michael Myers kommt aufs Schlachtfeld