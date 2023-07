"Oxenfree II: Lost Signals" ist die perfekte Mystery-Story für den Feierabend, hat aber einen Haken

Wie bereits der Vorgänger setzt dabei auch "Oxenfree II" auf seine Story und Charaktere. Beide sind erneut brillant geschrieben und ziehen Euch bereits nach kurzer Zeit in ihren Bann. Abseits davon erkundet Ihr erneut gemächlich Camena, löst wenig herausfordernde Minirätsel und beeinflusst mit Euren Entscheidungen in den vielen Dialogen den Verlauf des Spiels.

Nun ist es an Euch, die Geheimnisse um das Geschehen in Camena zu lüften.

Fünf Jahre nach den Events von "Oxenfree" auf Edwards Island verschlägt es Euch in "Oxenfree II: Lost Signals" in das benachbarte Camena, wo Ihr in der Rolle der angehenden Umweltforscherin Riley mysteriöse Funksignale untersuchen sollt.

Nun gilt es herauszufinden, was hinter den Portalen steckt. "Oxenfree II" überzeugt dabei nicht nur mit einer spannenden Story, sondern lässt Euch immer wieder auch schöne Umgebungen wie diesen Strand entdecken. © Night School Studio

Kenner des ersten Teils dürften sich sofort wie Zuhause fühlen - und genau da liegt meine Kritik.

Denn so sehr ich "Oxenfree II" auch mag, so sehr hätte ich mir in all der guten Geschichte etwas mehr Innovation gewünscht. Stattdessen gilt es wieder Radiofrequenzen zu entschlüsseln und langsam Camena zu erkunden.

Spätestens, als ich dann zum zehnten Mal ein und denselben Wanderweg zurücklaufen musste, habe ich mir sehnlichst eine Sprintfunktion gewünscht.

Gestört haben mich dabei auch die Speicherpunkte, die immer am Anfang eines neuen Kartenabschnitts liegen. Habt Ihr in diesem schon ein paar Sachen erledigt, müsst dann aber weg, könnt Ihr nicht etwa da weitermachen, wo Ihr aufgehört habt.

Stattdessen dürft Ihr den kompletten Abschnitt nochmal spielen und Euch alle Dialoge ein zweites Mal anhören. Eine Möglichkeit, diese zu überspringen, gibt es dabei nicht.

Wer sich daran allerdings nicht stört, der wird mit einem wirklich guten Abenteuer belohnt. Soundtrack und Musik von "Oxenfree II" passen sich erneut wunderbar in die mysteriöse Atmosphäre ein und malerische Kulissen wie den eingangs erwähnten Strand finden sich immer wieder in Camena.