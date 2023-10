Perfekt für den kalten Herbst: Super Mario Bros. Wonder ist ein Pflichtkauf für die Switch!

Leipzig - Gerüchten zufolge soll im kommenden Jahr der Nachfolger der Nintendo Switch vorgestellt werden. So lange füttern die Japaner noch ihre aktuelle Konsole und mit "Super Mario Bros. Wonder" ist nun ein Game erschienen, das ganz klar zu den Pflichttiteln zählt.

Natürlich könnt Ihr die Areale auch im Koop-Modus absolvieren. So lassen sich auch Wettrennen veranstalten. © Nintendo

Wie in den "Mario Bros."-Spielen gewohnt, gibt es eine Art Weltkarte, von der Ihr in verschiedene Abschnitte springen könnt. Die können oft in wenigen Minuten absolviert werden. Außer natürlich, Ihr habt es auf alle sammelbaren Items abgesehen.

Die Levels sehen alle sehr schick aus. Ihr kommt im Blumenland vorbei, treibt Euch luftig über den Wolken umher oder schwimmt an einem malerischen Strand. Die neuen Abzeichen sorgen in den Arealen dabei für Abwechslung.

So könnt Ihr vor dem Level einstellen, ob Ihr zum Beispiel einen zusätzlichen Wandsprung aktiviert oder mit einem Schub schneller tauchen könnt.

Auch neue Fähigkeiten gibt es. Wie in den Trailern bereits zu sehen war, kann sich Euer Charakter nun in einen Elefanten verwandeln, der Gegner mit seinem Rüssel aus dem Weg räumt. Auch eine Seifenblasen-Fähigkeit gibt es, die Gegner einfach so in Luft auflöst.

All diese Dinge wären aber nur Detailverbesserungen, die aus dem Spiel "nur" einen guten Vertreter der Reihe gemacht hätten. Allerdings gibt es aber noch die titelgebenden Wunderblumen, die den Vogel an Kreativität abschießen. In jedem Level gibt es mindestens eine davon und nach dem Erhalt passieren die verrücktesten Dinge.

Details möchte ich hier keine nennen, weil die Teile definitiv das Highlight des Spiels darstellen und man sich jeden Abschnitt erneut freut zu erfahren, was wohl als Nächstes passieren wird.