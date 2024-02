Round 8 ... Fight! Tekken-Serie meldet sich mit Online-Kämpfen, Arcade-Story und Tekken-Ball zurück

In einem der Story-Modi geht auch die familieninterne Fehde des Mishima- und des Kazama-Clans in eine neue, schlagfertige Runde.

Jun und Brian gehen im freien Training in den Zweikampf. Es warten einige Kombos darauf, eingesetzt zu werden. © Screenshot: (privat)/Tekken8

Auch wenn man hier und da etwas am Gameplay geschraubt hat, fühlt es sich wie ein Homecoming für Dauer-Fans an.

Das Rage-System aus Tekken 7 etabliert sich auch im aktuellen Teil und erlaubt – vorausgesetzt man steht selbst kurz vor dem Knockout – besonders starke Angriffe per Tastendruck.

Eine extrem starke und automatische Kombo lässt sich über die neue Heat-Leiste aktivieren. Mit steigender Spielzeit wird jeder seine Taktik finden, diese Features einzusetzen.

Teilweise sind die Kampfsequenzen und Kombos mit Effekten überladen und dass jeder dieser Kämpfer übernatürliche Austeil- und Einsteck-Fähigkeiten hat, sollte inzwischen bekannt sein.

Der Story-Modus um Jin und den Kampf gegen seinen Vater Kazuya ist erwartungsgemäß ohne große Überraschungen oder Tiefgang. Völlig egal, niemand auf dieser Weltkugel kauft Tekken, weil er sich ein weiteres "The Last Of Us" erhofft.