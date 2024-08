Star Wars Outlaws im Test: Weshalb ich stattdessen lieber Assassin's Creed gespielt hätte

Leipzig - Dass sich das "Star Wars"-Universum hervorragend als Inspiration für Videospiele eignet, dürfte spätestens nach Story-Hammern wie der " Jedi: Fallen Order "-Reihe klar sein. Mit "Star Wars Outlaws" (Release: 30. August) haben Ubisoft und Massive Entertainment nun aber einen gewaltigen Schritt in eine andere Richtung gewagt. TAG24 hat getestet, was das Open-World-Game drauf hat.

Kay Vess hält sich mit kleinen Gaunereien über Wasser. Doch dann ruft der große Coup. © Ubisoft

In der Chronologie des "Star Wars"-Franchise ist die Story um "Outlaws"-Protagonistin Kay Vess und ihren süßen Begleiter Nix zwischen den Geschehnissen von "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi" angesiedelt.

Eine durchaus spannende Ära, in der Syndikate gegeneinander um den Aufstieg kämpfen - und Kay mittendrin! Die Clans werben sie für diverse Aufträge an, durch deren Erledigung Kay in der jeweiligen Gunst steigt. Da die Kleinganovin dabei aber natürlich vor allem auf ihre eigenen Vorteile bedacht ist, kann sie die Syndikate auch gegeneinander ausspielen und hintergehen.

So ändert sich Kays Ruf in der organisierten Kriminalität ständig. Hierbei trifft man auch auf das ein oder andere bekannte Gesicht: So hat bei dem Syndikat der "Hutten" natürlich niemand Geringeres als Jabba die Fäden in der Hand.

Darüber hinaus habe ich die "Outlaws"-Story leider als eher dünn empfunden: Nachdem ein Kopfgeld - ein sogenanntes Todesmal - auf Kay ausgesetzt wurde, muss sie den ultimativen Coup wagen, um sich mithilfe der Beute freizukaufen. Dafür muss allerdings erst eine passende Crew angeworben werden. Bis auf einzelne Ausnahmen bleiben die Persönlichkeiten der Komplizen allerdings über den Spielverlauf hinweg ziemlich farblos und eindimensional.

Im Großen und Ganzen sind die Hauptmissionen auf dem Weg zum Coup durchaus nachvollziehbar und stimmig, emotionalen Tiefgang oder komplexe Vorgänge mit Plot Twists sucht man allerdings vergeblich. Auch die Nebenmissionen, die man überall in der Open World finden kann, laufen allesamt nach altbekannten Prinzipien ab. Die Story plätschert also lediglich so ein bisschen vor sich hin. Schade, da wäre mehr drin gewesen!