Streamer Adam Wolke zockt bei der "CAGGTUS" um Geld: Hier landet sein Gewinn

Mit seinem Publikum im Schlepptau erkundet er unterschiedlichste Messen, spricht mit Ausstellern und interviewt Besucher. Er nimmt sie mit auf Reisen, zuletzt nach New York und Texas, oder dokumentiert die Abläufe am Flughafen Weeze.

Bereits seit 2013 sende er nun schon für seine Zuschauer. Dass er dafür draußen unterwegs ist, sei schon von Beginn an immer so gewesen.

Für Adams Stream biete sie sich insbesondere an, weil sie so viel Abwechslung biete.

Das Tierheim Wurzen beruht auf Spenden sowie der ehrenamtlichen Arbeit seiner Helfer. © Emily Mittmann

"Ich verzichte sozusagen darauf, das selbst einzukassieren, sondern denke mir: auf geht's Richtung Tierheim mit dem Geld", so Adam Wolke.

Gemeinsam mit Partner enviaM, die in der Region auch andere Projekte unterstützen würden, habe er sich schließlich für Wurzen entschieden.

"Ich glaube, es ist immer cool, einem Tierheim zu helfen, generell", verriet er.

Zudem sei er aufgrund der zahlreichen Messen und seiner Partnerschaft mit dem Energie-Dienstleister, zumindest gefühlt, jeden Monat einmal in der Umgebung und freue sich deshalb einer regionalen Einrichtung etwas Gutes zu tun.

"Es ist ja auch verrückt, was da eigentlich alles so an Kosten anfallen, alleine für Beherbergung, das Administrative und so. Und ja, ich glaube, sie würden keine Spendenaufrufe machen, wenn sie's nicht bräuchten."

Denn neben den Fixkosten für Futter und Co. fallen auch immer wieder teure medizinische Behandlungen für die Tiere an.

Um so viel Geld wie möglich für das Tierheim zu sammeln, gilt es für Adam, am morgigen Samstag gekonnt durch die Hindernisse zu steuern.

Noch bis Sonntag könnt Ihr Euch übrigens selbst der Herausforderung des Parcours stellen und das Festival sowohl durch Adams als auch mit Euren eigenen Augen entdecken.