EA SPORTS FC gibt bekannt: Diese Fußball-Stars haben es ins Team of the Year geschafft!

Burnaby (Kanada) - Das Rätselraten ist vorbei, die Entscheidung endlich gefallen: "EA Sports" hat das Team of the Year (TOTY) für " FC 26 " offiziell bekannt gegeben.

Wenig überraschend: Erling Haaland (25) hat es ins TOTY-Team geschafft. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte der Spiele-Publisher die Ergebnisse des Community-Votings, bei dem Fans und Zocker weltweit ihre Stimmen abgegeben hatten.

Zu den ausgewählten Spielern zählen unter anderem Knipser Erling Haaland (25) vom englischen Top-Klub Manchester City und Real-Madrid-Star Kylian Mbappé (27), die für ihre herausragenden Leistungen sowie ihre Führungsqualitäten mit speziellen TOTY-Karten ausgezeichnet werden.

Diese sind im Ultimate-Team-Modus der Fußballsimulation spielbar, in dem User ihr eigenes Wunschteam zusammenstellen, entweder durch gezogene Packs oder über den virtuellen Transfermarkt.

Auch Liverpools Virgil van Dijk (34) ist erneut Teil des Teams und feiert damit bereits seine siebte TOTY-Nominierung in Folge.

Entsprechend groß fiel die Freude beim niederländischen Abwehrchef aus: "Ich bin extrem stolz darauf, zum siebten Mal in das EA SPORTS FC Team des Jahres gewählt worden zu sein. Von den Fans gewählt zu werden, bedeutet mir immer sehr viel, und ich möchte ihnen für ihre Unterstützung danken", wird der 34-Jährige in der offiziellen EA-Mitteilung zitiert.