Aus nach elf Jahren Entwicklung: Am 9. Juni erscheint das letzte Update für "Destiny 2"

Leipzig - Die Spielerzahlen waren zuletzt stetig gesunken, nun folgte das endgültige Aus: Entwicklerstudio Bungie wird am 9. Juni sein letztes Update für "Destiny 2" veröffentlichen und den Live-Service für den Loot-Shooter anschließend einstellen. Bungies einstiges Flaggschiff findet damit ein unerwartetes Ende. Gleichzeitig mehren sich die Fragen, wie es mit dem Entwickler weitergeht.

Nicht traurig sein, Ghost, es war eine gute Zeit: Elf Jahre nach dem Release von "Destiny" wird Bungie im Juni den Live-Service für dessen Nachfolger einstellen. © Bungie

Denn noch am selben Tag der für viele traurigen Nachricht, verkündete "Bloomberg"-Journalist Jason Schreier, das Studio bereite bereits Entlassungen für die Zeit nach "Destiny 2" vor. Die "Halo"-Macher wollen sich demnach vorerst auf das im März veröffentlichte "Marathon" konzentrieren, anstatt - wie von vielen erhofft - direkt die Arbeit an "Destiny 3" zu beginnen.

"Monument of Triumph", so der Name des finalen Updates, soll noch einmal neue Waffen, Rüstungen und Spielmodi in den Shooter bringen. Story-Elemente sollen offene Enden zu einem interessanten Abschluss führen. Mit der "Sparrow Racing League", einer Art Wettrennen um Preise, kehrt zudem ein von vielen Spielern lang ersehnter Modus aus "Destiny 1" zurück.

"Destiny 2" soll auch nach Release des Updates spielbar und die Server online bleiben. Die Entwicklung an dem Spiel scheint jedoch vollständig eingestellt zu werden. Eine für viele trotz aller Entwicklungen überraschende Wendung, schließlich hatte Bungie mit den letzten beiden Erweiterungen "The Edge of Fate" und "Renegades" zuletzt noch den Beginn einer neuen Saga sowie mindestens zwei weitere DLCs angekündigt. Mit "Renegades" kam es sogar zu einer Kooperation mit Sci-Fi-Über-Franchise "Star Wars", die unter anderem Laserschwerter in das Spiel brachte.

Die Spielerzahlen waren dennoch immer weiter gesunken. Hatten einst Zehntausende täglich das Spiel gestartet, konnte diese Marke zuletzt nur noch knapp erreicht werden.