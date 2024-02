Von Nerds bis Casual-Zocker: Gaming-Messe "GG Bavaria" bittet Fans an Spieltisch, Controller und Cosplay-Catwalk

München - Pen & Paper, E-Sport, Talks, Workshops, Cosplay, Anime und Videospiele: Das Thema " Gaming " ist sehr viel breiter gefächert, als viele im ersten Moment im Sinn haben. Die Messe "GG Bavaria" richtet sich an genau diese Fans.

Mit teilweise noch unveröffentlichten Titeln kann man bei der "GG Bavaria" die "WASD"- und Pfeiltasten zum Glühen bringen. © GG Bavaria

Wofür genau das "GG" steht, bleibt fast jedem selbst überlassen. "Good Games" soll es eigentlich bedeuten, doch weißblaue Spiele-Freunde dürfen es laut Veranstalter auch gerne mit "Gaming Gaudi" ausformulieren.

Die erste bayerische Computerspielmesse fand vor einem Jahr in der Alten Kongresshalle in München statt. Diese Fläche reicht jedoch für die zweite Event-Runde nicht mehr aus.

In diesem Jahr zieht das Community-Treffen am 17. und 18. Februar daher eine Adresse weiter. Dann verwandelt sich die Motorworld München in eine Spielewelt zwischen Indie-Games und Cosplay-Catwalk.

Interaktive Challenges, eine Free-2-Play-Area, ein Pen-&-Paper-Abschnitt, Career Days, Workshops, Smash-Turniere, die Artist Alley mit mehr als 20 Künstlern, Talks – die Liste der Angebote ist lang.

Wer sich gerne als ganz früher Vogel auf die Spiele stürzt, kann auch erstmals anspielbare Prototypen und exklusive Vorabversionen von noch unveröffentlichten Titeln antesten.