Wir haben "Pioner" angespielt: Neuer Hit oder doch zu ambitioniert?

Leipzig - Wenn es um Spiele in postapokalyptischen Welten geht, scheinen Osteuropas Entwicklern einfach nicht die Ideen auszugehen. Nach "S.T.A.L.K.E.R." und "Metro" greift nun auch "Pioner" das Setting auf und will darin gleich mal einen MMO und Extraction-Shooter bieten. Klingt ambitioniert? Ist es auch! Bleibt die Frage: Haben sich die Entwickler zu viel vorgenommen oder erwartet uns hier der nächste große Hit?

Das Spiel setzt auf einen spannenden Mix aus Extraction-Shooter und MMO. In Sachen Atmosphäre und Grafik macht das schon einiges her. Das Gameplay benötigt jedoch noch Arbeit. © GFA Games

Und siehe da: Gerade in Sachen Atmosphäre steht "Pioner" seinen Vorbildern in nichts nach. Ihr arbeitet Euch durch dunkle Fabrikhallen, hört das irre Geschrei Eurer herannahenden Gegner, während Ihr nicht nur ums Überleben kämpft, sondern dabei vor allem Eure Munition im Auge behalten müsst. Wer die Welt von "S.T.A.L.K.E.R." schon immer mal mit Freunden erkunden wollte, könnte hier durchaus auf seine Kosten kommen.

Auch grafisch hat der Shooter einiges zu bieten, wie bereits einige Gameplay-Trailer gezeigt haben.

Gerade beim Gameplay finden sich für mich jedoch noch einige Baustellen. Vor allem die Gegner-KI schien noch in den Kinderschuhen zu stecken. Treffer taten zwar weh, aber über mehr als aus der Deckung zu feuern und auf direktem Wege in den Nahkampf zu stürmen ging es dann eben nicht heraus. Und auch das Gunplay, das eigentlich eine zentrale Rolle in "Pioner" spielen sollte, da es auch Crafting geben soll, wollte noch nicht so recht gefallen. Treffer schienen oftmals nicht zu registrieren und wirklich wuchtig fühlten sich die Schießprügel auch nicht an.

Das sind allerdings auch Dinge, die noch verbessert werden können und ich habe durchaus Hoffnung, dass da auch noch was kommt. Ja, Spiele, die viel versprechen und dann nicht liefern, kennen wir inzwischen alle. Die Entwickler von "Pioner" wirken für mich allerdings so, als würden sie wirklich an ihrem Herzensprojekt arbeiten und dieses umsetzen wollen.