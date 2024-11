Wir haben uns das neue "Sniper Elite: Resistance" angeschaut! Alter Schwede, war das schwer!

Leipzig - Drei Jahre nach dem erfolgreichen fünften Teil kehrt "Sniper Elite" im Januar 2025 mit dem neuen Ableger "Sniper Elite: Resistance" zurück. Entwickler Rebellion hat TAG24 im Vorfeld einen Blick in die Solo-Kampagne werfen lassen. Alter Schwede, hat uns die in die Schranken gewiesen!

Anfang 2025 werden wir endlich wieder zu Elite-Scharfschützen. Im neuen "Sniper Elite: Resistance" schlüpfen wir erstmals in die Rolle von Captain Harry Hawker. Bei einem Preview-Event konnten wir einen ersten Blick in die Kampagne werfen. © Rebellion

Die Story von Resistance spielt parallel zu den Geschehnissen aus Teil fünf. Während Meisterschütze Karl Fairburne also gerade sein eigenes Süppchen kocht und die Invasion der Alliierten in Europa vorbereitet, schlüpft Ihr in die Rolle von Captain Harry Hawker, der Fans der Reihe bereits aus vorherigen Ablegern bekannt sein dürfte.

In der Rolle des Geheim-Offiziers unterstützt Ihr tief hinter den feindlichen Linien den französischen Widerstand und stoßt dabei serientypisch auf eine neue Wunderwaffe des Dritten Reichs. Nächstes Ziel: das Ding zerstören. In gewohnter Manier erkundet Ihr also wieder weitläufige Levels, schaltet dabei mal mehr, mal weniger heimlich Gegner aus und erfüllt verschiedene Missionsziele.

In der Preview wurde ich in eine Nachtmission geworfen, in der ich unter anderem eine Zielperson ausschalten, ein Hotel infiltrieren und eine Waffe auf einem Zug zerstören sollte.

Neu dabei: An verschiedenen Postern, die in den Leveln verteilt sind, könnt Ihr in die Rolle eines Widerstandskämpfers schlüpfen und zeitbegrenzte Nebenmissionen erfüllen. Genug zu tun gibt es also allemal!