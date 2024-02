Von Indie-Games bis Cosplay-Catwalk: Nerd-Messe "GG Bavaria" geht in Runde 2 – in größerer Location

München - Das bayernweit größte (weil einzige) Gaming- und Nerd-Community-Treffen, die erst 2023 ins Leben gerufene "GG Bavaria" wird an diesem Wochenende zum Mekka für Zocker, Cosplayer, Anime-Fans und E-Sportler.

Am Freitag wurden die bereits registrierten Besucher über die Abläufe per E-Mail informiert. Auf den Kanälen auf X , Discord , Instagram und auf der Homepage auf kann man die wichtigsten Details ebenfalls nachlesen.

Am 17. und 18. Februar treffen sich von Pen&Paper- bis Videospiel-Anhänger in der Motorworld München – in eine Spielewelt zwischen Indie-Games und Cosplay-Catwalk.

Aufgrund der Nachfrage musste die Messe bereits in ihrem zweiten Jahr in eine größere Location umziehen.

München feiert Los Zockos: Bei der einzigen weiß-blauen Gaming-Messe feiern Cosplayer, Anime-Fans und E-Sportler ihre Leidenschaften. © GG Bavaria

Auch wichtig für Mamas und Papas: Das sogenannte "Eltern-Privileg" wonach man selbst entscheiden kann, welche Altersfreigaben man dem eigenen Kind bei Film, Musik und Gaming zumuten kann, ist auf der Veranstaltung nicht gültig.

Richtig und wichtig in diesem Zusammenhang: Kinder unter 4 Jahren dürfen erst gar nicht mit auf die Veranstaltung genommen werden.

Sollten die Kinder schon kurz vor dem Schulabschluss stehen, gibt es aber gute Neuigkeiten.

"Bei den Games Career Days können sich Besucher währenddessen über Jobs und Studiengänge in der Spielebranche informieren – in diesem Jahr sogar an beiden Messetagen", teilten die Veranstalter mit.

Die Messe startet an beiden Tagen um 10 Uhr und endet am Samstag um 19 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr.