Zwischen Online-Ärger und Rennspaß: "Test Drive Unlimited Solar Crown" angespielt

Von groß bis klein und alt bis neu können bei Händlern Autos verschiedenster Marken gekauft werden. © Nacon/KT Racing

Könnt Ihr Euch noch an Euer erstes Spiel für eine neu angeschaffte Spielekonsole erinnern? Bei mir war es im Jahr 2006 das Rennspiel "Test Drive Unlimited" (TDU) für die Xbox 360.

Und es war nicht irgendein Rennspiel. Es war ein erster Versuch, Tausende Spieler über das Internet mit dem Genre Autorennen zu verknüpfen, um sich auszutauschen und gegenseitig zu duellieren. Ein Rennspiel-MMO sozusagen.

Ein heute erfolgreiches "Forza Horizon" oder "The Crew Motorfest" bauen auf exakt dieser Idee auf, die damals vom Entwickler Eden Games im Auftrag von Atari umgesetzt wurde. Auch in "Test Drive Unlimited Solar Crown" hat sich trotz neuem Entwicklerteam an diesem Konzept nichts geändert.

Damals wie heute begebt Ihr Euch auf eine Insel voller Rennerlebnisse. Um in Clans aufzusteigen und das Ansehen zu verbessern, müssen verschiedene Rennen gewonnen und Aufgaben erledigt werden.

Mal heißt es in einer Rennserie Punkte sammeln und am Ende in der Gesamtwertung gut abzuschneiden, mehrere Radarfallen auf der Insel auszulösen oder auch eine gewisse Anzahl an Kilometern mit einem Wagen zurückzulegen.