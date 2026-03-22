Einkaufszentrum feiert Jubiläum: Promis reisen persönlich an und werden kreativ

Die Europa Passage mitten in der Hamburger Innenstadt feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Mit dabei sind auch zahlreiche Promis.

Von Madita Eggers

Hamburg - Die Europa Passage mitten in der Hamburger Innenstadt feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wurde am Donnerstag eine überdimensionale "XXL-20" enthüllt, die vor Ort mit individuell gestalteten Kunstwerken von verschiedensten Hamburger Persönlichkeiten und Institutionen sowie einigen Promis versehen wurde. Denn das Einkaufscenter wird auch gerne mal von den Stars zum Bummeln genutzt, wie sie TAG24 verrieten.

Ex-Bachelor Paul Janke (44) bastelte eine Rose und versah sie mit seinem persönlichen Motto, das ihn schon seit seiner Kindheit begleitet: "Follow your Dreams". © Tag24/Madita Eggers Einer von ihnen ist Paul Janke (44), der in guter alter Ex-Bachelor-Manier ein Bild mit einer selbstgebastelten Servietten-Rose beigesteuert hat. "Ich bin Hamburger Jung und immer wieder gerne hier", betonte er im TAG24-Gespräch. Zum 10. Jubiläum war er sogar das Gesicht der Europa Passage: "Ich war in den U-Bahnen und auf all den Treppen", so der heure 44-Jährige stolz. Und auch wenn er inzwischen auf Mallorca lebt, schlendere er bei Besuchen in der Hansestadt weiterhin gerne durch das Einkaufszentrum. Unterhaltung "The Voice"-Abschied nach 14 Jahren: Thore Schölermann macht Schluss mit TV "Natürlich wird man erkannt, aber es gehört auch dazu und ist auch okay. Wenn ich Leuten damit eine Freude machen kann, macht es mich ja auch happy!"

Die Feierlichkeiten zum Start der traditionellen Charity-Lindt-Goldhasen-Aktion der "Budnianer Hilfe" in der Europa Passage wurde in diesem Jahr auch für die Enthüllung der "XXL-20" genutzt. © Tag24/Madita Eggers

Julian F. M. Stoeckel: "Ich bin eigentlich die uneheliche Tochter von Pablo Picasso"

Claudia Obert (64) präsentierte am Donnerstag ihre "Champagnerpuddel". © Tag24/Madita Eggers Claudia Obert (64) steuerte – ganz ihrem Stil entsprechend – eine "Champagnerpuddel" bei. Die Passage selbst nutzt sie vor allem pragmatisch: "Ich gehe hier immer durch, wenn es regnet", so der Reality-TV-Star gegenüber TAG24. Das Hamburger Wetter sieht sie dabei auch als Erfolgsfaktor des Centers – doch egal ob Sonne oder Regen, ihr Favorit bleibt "die Eisdiele". Für die Extraportion Glamour sorgt Julian F. M. Stoeckel (39) mit einer auffälligen Collage: "Ich habe ein sensationelles Kunstwerk erschaffen: Ich habe mit Glitzer Bilder aufgeklebt, geschrieben, Gemälde ausgewählt. Ich bin eigentlich die uneheliche Tochter von Pablo Picasso und Rembrandt ist quasi einer meiner Urgroßvorfahren", erklärte der Entertainer gegenüber TAG24. Realisiert wird das Projekt in Zusammenarbeit mit den "Walentowski Galerien" und der Kuratorin Susanne Colo als Zeichen dafür, dass gesellschaftliche Verantwortung viele Gesichter hat. Unterhaltung Jette Nietzard will jetzt ins Trash-TV: "Wo ist mein Anruf, RTL?" Weitere Kunstwerke haben unter anderem Hamburger Größen wie Otto Waalkes (77) und Udo Lindenberg (79) gestiftet, die am Donnerstag jedoch nicht anwesend waren. Am Ende der Aktion sollen die Bilder dann für den guten Zweck versteigert werden.

Julian F. M. Stoeckel (39) mit seiner Rembrandt-Collage. © Tag24/Madita Eggers

20 Jahre Europa Passage: "Wir mussten aufpassen, dass die Nachbarhäuser nicht in die Baugrube fallen"

Architekt Hadi Teherani (72) vor der von ihm entworfenen Europa Passage. © Citynewstv Entworfen hat die Europa Passage vor rund 25 Jahren Architekt Hadi Teherani (72), der gegenüber TAG24 mit Stolz auf sein Schaffen zurückblickt. "Es ist einfach toll, wenn es so gut angenommen wird und die Menschen das hier lieben", so Teherani. In Spitzenzeiten würden sogar bis zu 135.000 Besuchende durch das Center strömen: "Das ist eine ganze Stadt, die hier durchgeht – und das ist natürlich immer ein gutes Gefühl, weil du dann irgendwas richtig gemacht hast." Ursprünglich hatte der Architekt noch größere Pläne: "Mein erster Entwurf war, hier eine große Rotunde zu bauen, wie so ein Guggenheim-Museum." Doch das Center sollte eher einer langgestreckten Straße ähneln und als wichtige Verbindung zwischen Innenstadt und Jungfernstieg dienen. Die Umsetzung sei dabei alles andere als einfach gewesen, so der Architekt. "Die größte Herausforderung war, dass in der Baugrube die Nachbarhäuser nicht hereinfallen", so Teherani. Zudem mussten Grundwasser, U-Bahn-Verkehr und die enge Lage mitten in der Stadt berücksichtigt werden. Heute besucht der Architekt "alle zwei Wochen" die Passage und zeigt sich weiterhin überzeugt vom eigenen Entwurf: "Ich würde es genauso wieder machen." Besonders die Details und das zeitlose Design hätten sich bewährt: "Ich finde, es sieht alle noch aus wie neu."

So sah die Europa Passage noch vor 25 Jahren aus

Als Anfang der 2000er-Jahre die Bauarbeiten begannen, galt das Projekt als visionär: Zwischen Jungfernstieg und Mönckebergstraße sollte ein komplett neues, modernes Einkaufszentrum entstehen. So entstand eine 160 Meter lange Passage, geplant vom Architekturbüro Bothe Richter Teherani (BRT). Prägend ist bis heute die große, parabelförmige Glasdachkonstruktion, die sich bis zu 25 Meter in die Höhe spannt und mit viel Licht und Offenheit das Herzstück des Gebäudes bildet. © Europa Passage