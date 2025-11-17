Frau weist Kellner auf ihre Allergien hin: Bei der Vorspeise merkt sie, dass etwas nicht stimmt
Kalifornien (USA) - Noch vor einigen Jahren wäre Abigail Griffith (29) als "mäklig" bezeichnet worden. Denn wenn es ums Essen geht, ist die junge US-Amerikanerin wählerisch. Weil sie sich jüngst bei einem Restaurant-Besuch zu sehr auf das dortige Personal verlassen hatte, bekam die 29-Jährige Schwierigkeiten.
Schon als Kind merkte Abigail, dass mit ihr etwas nicht stimmte. "Essen war wie russisches Roulette; ich wusste wirklich nie, was mich dazu bringen würde, mich im Badezimmer zu übergeben", sagte sie im Gespräch mit PEOPLE.
Neulich, beim Italiener, wurde es dann mal wieder brenzlig. Abigail und ihre Freunde bestellten Pizza und frittierte Zucchiniblüten, die auf den ersten Blick mit Käse gefüllt waren. Zuvor informierte sie den Kellner über ihre Unverträglichkeiten, listete jedes "schlechte" Lebensmittel auf.
Doch es kam, wie es kommen musste: Als Abigail in ihre Zucchiniblüte gebissen hatte, merkte sie, dass irgendetwas nicht stimmte.
"Ich sah die roten Flocken im Käse und schmeckte dann die Würze", berichtete die Amerikanerin. Wie sich herausstellen sollte, befanden sich Chiliflocken im Käse.
Abigail filmte den Moment, als sie in die Zucchiniblüte gebissen hatte
Allergie sorgt dafür, dass Abigail sich "total erschöpft und krank" fühlt
Bei Abigail schrillten die Alarmglocken. Jahre zuvor hatten Tests ergeben, dass sie Nachtschattengewächse - wie etwa Chilis, Tomaten, Kartoffeln, Paprikas oder Auberginen - nicht verträgt.
Ihre Allergie sei zwar nicht so stark ausgeprägt, dass sie beim Genuss solcher Lebensmittel direkt aus den Latschen kippen würde, unangenehme Symptome machen sich trotzdem bemerkbar.
"Normalerweise spüre ich ein Kribbeln oder leichtes Brennen auf meiner Zunge und meinen Lippen, gefolgt von Juckreiz am ganzen Körper, manchmal bekomme ich Ausschlag", erklärt die 29-Jährige. Das viel größere Problem sei aber, dass sie sich in den Tagen danach total erschöpft und krank fühlen würde.
"Manchmal muss ich mich übergeben und habe manchmal andere Magen-Darm-Probleme", sagte Abigail, die mit ihren Leiden nicht allein auf weiter Flur zu sein scheint. Ein TikTok zum Thema erreichte mehr als 20 Millionen Aufrufe!
Titelfoto: Montage: Screenshots/TikTok/abigailanngriffith