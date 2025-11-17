Frau weist Kellner auf ihre Allergien hin: Bei der Vorspeise merkt sie, dass etwas nicht stimmt

Kalifornien (USA) - Noch vor einigen Jahren wäre Abigail Griffith (29) als "mäklig" bezeichnet worden. Denn wenn es ums Essen geht, ist die junge US-Amerikanerin wählerisch. Weil sie sich jüngst bei einem Restaurant-Besuch zu sehr auf das dortige Personal verlassen hatte, bekam die 29-Jährige Schwierigkeiten.

Abigail Griffith (29) wurde der Inhalt dieser Zucchiniblüte zum Verhängnis. © Screenshot/TikTok/abigailanngriffith

Schon als Kind merkte Abigail, dass mit ihr etwas nicht stimmte. "Essen war wie russisches Roulette; ich wusste wirklich nie, was mich dazu bringen würde, mich im Badezimmer zu übergeben", sagte sie im Gespräch mit PEOPLE.

Neulich, beim Italiener, wurde es dann mal wieder brenzlig. Abigail und ihre Freunde bestellten Pizza und frittierte Zucchiniblüten, die auf den ersten Blick mit Käse gefüllt waren. Zuvor informierte sie den Kellner über ihre Unverträglichkeiten, listete jedes "schlechte" Lebensmittel auf.

Doch es kam, wie es kommen musste: Als Abigail in ihre Zucchiniblüte gebissen hatte, merkte sie, dass irgendetwas nicht stimmte.

"Ich sah die roten Flocken im Käse und schmeckte dann die Würze", berichtete die Amerikanerin. Wie sich herausstellen sollte, befanden sich Chiliflocken im Käse.