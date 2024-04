Angreifer entführen und erschießen neun Buspassagiere

Islamabad (Pakistan) - In der pakistanischen Provinz Baluchistan haben bewaffnete Männer neun Buspassagiere entführt und anschließend erschossen. Das bestätigte ein Polizeisprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur am heutigen Samstag. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Die Provinz Baluchistan, die von der Fläche her etwa der Größe Deutschlands entspricht, grenzt sowohl an den Iran als auch an Afghanistan. Sie gehört zu einer der unsichersten im Land. Die Gewalt in der Region wird in vielen Fällen auch als Reaktion auf chinesische Infrastrukturprojekte gesehen.