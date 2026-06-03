Am stärksten tätowierte Frau des Landes reist für diese Körpermodifikation um halbe Welt

Australien - Bei Amber Luke (31) weiß man gar nicht, wohin man zuerst schauen soll: Sie gilt mit ihren unzähligen Tattoos als Australiens am stärkste tätowierte Frau. Doch die lebenslangen Bilder auf ihrer Haut reichten ihr nicht aus, Dutzende Operationen verwandelten ihren Körper in ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Nun wollte sich die Blondine für zwei weitere Modifikationen unters Messer legen. Das Problem: In ihrem Heimatland sind diese Eingriffe seit Jahren verboten.

Amber Lukes Körper ist fast vollständig von Tattoos bedeckt. Nun sollen zwei neue Besonderheiten ihr Äußeres zieren. © BIldmontage/Screenshot/Instagram/amberluke.666

Davon ließ sich das "Dragon Girl" aber nicht aufhalten und buchte einen Flug um die halbe Welt. Im spanischen Barcelona fand sie eine Praxis, die ihre beiden Wünsche erfüllen will.

Auf Instagram verrät die 31-Jährige, dass sie sich einen sogenannten "Coin Slot", also einen Münzschlitz, ins Ohr einsetzen lassen will. Außerdem soll man ihr eine Silikonschleife unter die Haut an ihrer Hand implantieren.

"In Australien sind diese Dinge seit sieben Jahren strengstens verboten", erklärt Amber in ihrem Beitrag. "Ich lasse mir gleich zwei Körpermodifikationen machen – ich bin verdammt heiß darauf!"

Beim Eingriff am Ohr wird man ihr ein Stück aus der Helix herausschneiden, sodass ein Spalt entsteht, in dem sich anschließend mehrere Ohrringe einsetzen und regelrecht schichten lassen. "Ich habe diesen Plan schon eine Weile", so die Australierin. Ebenso lange habe sie auch über die Schleife, die ihr wortwörtlich unter die Haut gehen soll, nachgedacht. "Ich bin total aufgeregt", freut Amber sich.

Ihr Heimatland Australien hat diese Art von Eingriff aus guten Gründen streng reguliert. Er fällt nämlich unter "subdermale Implantante" und geht mit potenziellen Risiken einher. Amber fürchtet sich aber nicht und vertraut darauf, dass in Barcelona nicht gepfuscht wird.