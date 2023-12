Badegäste schwimmen mit Wal - der stirbt kurz darauf

Der lebendige Wal sorgte für in der Nähe eines Strandes für Aufsehen unter den badenden Touristen. © Facebook/Parks and Wildlife Service, Western Australia

Der Pottwal starb am Dienstagmorgen. Zuvor strandete er auf einer Sandbank und wurde unter großen Anstrengungen befreit.

Beamte besprühten den 18 Meter langen Wal mit Wasser, um das Austrocknen des Giganten zu verhindern. Obwohl der Wal befreit wurde und zurück ins Meer schwamm, konnte kurz darauf nur noch sein Tod festgestellt werden.

In einem Bericht von CNN wird ein zuständiger Beamter zum Vorfall zitiert: "Der Wal bewegte sich ziemlich behäbig und schwamm nur 200 oder 300 Meter, bevor er wirklich stehenzubleiben schien. Seine Atmung gab uns einige Anzeichen dafür, dass es für ihn dem Ende entgegen ging."

Am Samstag war der gleiche Wal an einem Strand in Australien aufgetaucht. Touristen waren dabei nah in ihn herangeschwommen und hatten Fotos gemacht.