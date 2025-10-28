Familien-Fehde eskaliert: Teenager geht vor den Augen seiner Familie in Flammen auf

Coonabarabran (Australien) - War Jacob Thompson (19) bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder war er das erste Opfer einer lang anhaltenden Fehde zweier Familien? Ob der Teenager jemals wieder in sein altes Leben zurückkehren kann, bleibt ungewiss, doch seine tiefen Narben werden ihn immer daran erinnern, was an jenem schicksalshaften Tag passiert ist.

Jacob (19) hat einen langen Weg der Genesung vor sich. Die Erinnerungen an den schrecklichen Brandanschlag werden ihn wohl bis an sein Lebensende begleiten. © Fotomontage: Darren England/AAP/dpa, Screenshot: gofundme.com/help-jacob-who-is-recovering-from-3rd-degree-burns

Auf der Spendenseite "GoFundMe" hat Jacobs Familie einen Aufruf gestartet, um die anfallenden Kosten für die Behandlungen des 19-Jährigen bewältigen zu können. Unter ihrem Beitrag schreiben sie von dem herzzerreißenden Schicksal, welches ihren Sohn und Freund ereilt hat.

So soll die Tragödie am Montag des 13. Oktobers ihren Lauf genommen haben. "Jacob wurde bei einem gewaltsamen Angriff mit Benzin übergossen und angezündet. Dabei erlitt er an über 32 Prozent seines Körpers Verbrennungen Dritten Grades." Auch sein Gesicht und seine Atemwege wurden von dem Feuer stark beschädigt.

Aus diesem Grund wurde der Teenager in ein Krankenhaus in Sydney geflogen und dort in ein künstliches Koma versetzt, in welchem er sich seitdem befindet. Weiter heißt es auf der Spendenseite, dass Jacobs Partner und seine Familie Zeugen des infernalischen Anschlags waren.

Auch sie erlitten durch den Vorfall "physische und seelische Schäden, die ein Leben lang benötigen, um zu heilen."