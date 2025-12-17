15-facher Mord: Sydney-Attentäter im Krankenbett angeklagt

Sydney - Der noch lebende Todesschütze vom "Bondi Beach" in Sydney wurde am Mittwoch wegen 15-fachen Mordes angeklagt.

Die Trauer nach den tödlichen Schüssen in Australien ist groß. © Mark Baker/AP/dpa

Wohl im Auftrag der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hatte der 24-jährige Naveed Akram gemeinsam mit seinem Vater Sajid, der noch vor Ort von der Polizei erschossen wurde, am Sonntag das Feuer auf eine jüdische Chanukka-Feierlichkeit an dem bekannten australischen Strand eröffnet.

Insgesamt 15 Menschen verloren dabei ihr Leben, 41 wurden verletzt. Derzeit liegen noch immer 20 Menschen im Krankenhaus. Dort liegt - unter Polizeischutz - weiterhin auch der 24-jährige Attentäter, der im Zuge des Polizeieinsatzes verwundet wurde und zunächst in ein Koma gefallen war.

Am Mittwoch kam die Anti-Terroreinheit bei ihm vorbei, um ihn wegen 59 Straftaten anzuklagen, wie die Polizei des Bundesstaats New South Wales am Mittwoch mitteilte.

Neben dem Vorwurf des 15-fachen Mordes muss sich der 24-Jährige unter anderem auch in 40 Anklagepunkten wegen (schwerer) Körperverletzung mit Mordabsicht sowie der Zurschaustellung von verbotenen Terror-Symbolen verantworten. Die zwei Angreifer hatten eine Flagge des IS an ihrem Auto montiert.