Krokodil macht Jagd auf Menschen und Hunde - Nun dient es als Festmahl

Bulla (Australien) - Monatelang versetzte ein Krokodil die Menschen am Baines River in Angst und Schrecken. Die Panzerechse machte Jagd auf Hunde und hetzte Kindern hinterher. Nun brachten Ranger das mehr als 3,60 Meter lange Tier zur Strecke.

Zuvor berichteten die dort ansässigen Aborigines von bedrohlichen Begegnungen mit der Killer-Echse. Das 3,63 Meter lange Leistenkrokodil sei demnach Anfang des Jahres in den Baines River eingedrungen. Keine 250 Meter von Wohnhäusern entfernt, lauerte das Krokodil auf Beute und habe regelrecht Jagd auf Kinder und Erwachsene gemacht. Immer wieder stürmte das Raubtier aus dem Wasser und hetzte Passanten hinterher.

Wie die Polizei des australischen Northern Territory am Mittwoch mitteilte, habe man das "Problem-Krokodil" erfolgreich "entfernen" können.

Aufatmen am Baines River!

Der Kadaver wurde von den Rangern fortgeschafft und an die Stammesältesten übergeben. Nun soll das Krokodil feierlich verspeist werden. © Montage: Northern Territory Police Force

Nun beendeten Ranger und Einheimische den Kroko-Terror.

In Absprache mit den traditionellen Stammesältesten habe man sich entschieden das Reptil abzuschießen, um künftige Risiken für die Anwohner auszuschließen, hieß es. Das Krokodil hat sich offenbar zu sehr an die Nähe zum Menschen gewöhnt. Nach kurzer Jagd konnte der Räuber erlegt werden.

Da große Krokodile in der Kultur der Aborigines als heilig gelten, wurde das Hundefresser-Krokodil in die Siedlung Bulla gebracht, wo es von der Gemeinschaft auf traditionelle Weise für ein Festmahl zubereitet wurde, so die Polizei.

Leistenkrokodile (auch Salzwasser-Krokodile) können bis zu sechs Meter lang und 1100 Kilogramm schwer werden. Die opportunistischen Räuber gelten als die größten Echsen überhaupt. Sie sind in den küstennahen Gegenden Australiens heimisch.

Tragische Unglücke im Zusammenhang mit Kroko-Angriffen auf Menschen passieren in trauriger Regelmäßigkeit.