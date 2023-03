Riesiges Krokodil taucht am Strand aus Wellen auf: So mutig reagiert bedrohter Mann

Arnhem Land (Australien) - Unheimliche Begegnung! Naturfreund David McMahon wollte am Strand Muscheln sammeln . Plötzlich tauchte ein riesiges Krokodil aus den Wellen auf, sah David als seine Beute. Doch der Kroko-Experte wusste das gefährliche Tier zu vertreiben.

Plötzlich kroch das Krokodil aus dem Wasser. © Youtube/ David McMahon Going Bush

David McMahon kennt sich aus mit gefährlichen Tieren. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet der Australier in der wilden Natur seiner Heimat, bietet Touren in entlegenere Gegenden an und hat schon viele gefährliche Situationen überstanden.

So auch am Freitag, wie er der Zeitung Daily Mail nun berichtete.

Da war David nämlich ganz allein am Strand von Arnhem Land, einem dünn besiedelten Landstrich im Norden des Kontinents, unterwegs. Der Naturfreund wollte sich einige Herzmuscheln für ein schmackhaftes Gericht am Strand sammeln.

Dann wurde es plötzlich brenzlig: Unvermittelt tauchte ein mehrere Meter langes Leistenkrokodil aus den Wellen auf, kroch auf David zu - der Abenteurer wurde zur Beute.

Doch es gelang ihm, das Blatt zu wenden.