Saugroboter zerreißt Leben eines frisch verlobten Paares: Körper zu 75 Prozent verbrannt

Brabham (Australien) - Schlagartig änderte sich das Leben eines 25-jährigen Australiers , dabei wollte er nur seine Wohnung saugen. Die plötzliche Explosion eines Saugroboters zerstörte die Träume eines frisch verlobten Paares, denn anstatt seine Hochzeit zu planen, muss sich Lachie Perrem (25) wieder Stück für Stück zurück ins Leben kämpfen.

Hier war die Welt noch in bester Ordnung. Lachie Perrem (25) und seine Verlobte hatten noch ihr ganzes Leben vor sich. © Screenshot: gofundme.com/f/please-help-lachie-after-a-devastating-explosion

Am vergangenen Donnerstag erschütterte gegen 17 Uhr (Ortszeit) eine laute Explosion die kleine Wohnsiedlung Brabham im Nordosten der Millionenstadt Perth in Australien, schreibt die australische Rundfunkanstalt "ABC News".

Sofort rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Ort des Geschehens aus. Schon von außen war das Unglück zu erkennen. Das Haus, welches sich ein frisch verlobtes Paar erst vor wenigen Monaten gekauft hat, wurde schwer beschädigt. Im Inneren folgte dann der nächste Schock: Dort lag der 25-jährige Lachie Perrem inmitten des zerstörten Raumes – sein Körper bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Sofort wurde der Schwerverletzte auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Perth gebracht. Dort stellte man fest, dass ganze 75 Prozent des Körpers des jungen Mannes schwer verbrannt waren.

Unterdessen stellten Ermittler der Feuerwehr- und Rettungsbehörde (DFES) erste Nachforschungen zur Explosionsursache an und stellten fest, dass der Unfall "auf einen Defekt an einem Staubsaugroboter zurückzuführen" ist.

Der Sauger – oder vielmehr das, was von diesem übrig war – wurde beschlagnahmt und zur genaueren Untersuchung an das Ministerium für Kommunalverwaltung, Industrieregulierung und Sicherheit (DLGIRS) übergeben.