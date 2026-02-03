Wind treibt Familie auf offenes Meer hinaus: Dann wird Junge (13) zum Helden

Quindalup (Australien) - Es fing alles als harmloser Ausflug an. Gemeinsam wollte eine Familie vor der Küste im Südwesten von Australien mit ihren Stand-up-Paddleboards und einem Kajak aufs Meer hinausfahren. Plötzlich zog heftiger Wind auf, eine Rückkehr zum Strand schien unmöglich. Ein 13-jähriger Junge wurde zum Helden.

Als die Rettungskräfte die Mutter (47) und die beiden Kinder (12, 8) fanden, klammerten sie sich an eines der Stand-up-Paddleboards. (Symbolbild) © 123RF/tolobalaguer

Laut einem Bericht von "ABC News" spielten sich die albtraumhaften Szenen am vergangenen Freitag südlich von Perth ab.

Die Familie, bestehend aus Mutter (47), zwei Brüdern (12 und 13) und einer Schwester (8), geriet in Turbulenzen, trieb immer weiter auf das Meer hinaus, weg vom rettenden Ufer.

Die Lage schien aussichtslos, wäre da nicht der heroische Mut des 13-jährigen Jungen. Er schnappte sich das Kajak und begann unermüdlich, gen Ufer zu paddeln. Schnell schwappte jedoch Wasser in das kleine Boot, was den Jungen dazu zwang, es aufzugeben.

Doch das bremste seinen Willen, seine Familie zu retten, nicht. Er begann zu schwimmen. Vier Stunden lang unermüdlich bei starkem Wellengang, bis er schließlich Boden unter den Füßen spürte.