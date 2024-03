04.03.2024 17:23 1.481 Tödliche Wanderung: 20-Jährige stürzt an Instagram-Hotspot in den Tod!

Dieser Schnappschuss endete für eine junge Frau tödlich! Sie stürzte bei einem Ausflug in den Lamington-Nationalpark in Australien 14 Meter in die Tiefe.

Von Franka Wolf

Australien - Dieser Urlaubs-Schnappschuss endete für eine junge Frau tödlich!

An einem Wasserfall im Lamington-Nationalpark stürzte eine Frau in den Tod. © Unsplash/Steven Joel Es sollte ein schöner Ausflug zu einem der beliebtesten Touristenziele an Australiens Ostküste werden, doch ihre Wanderung durch den Lamington-Nationalpark bezahlte eine 20-jährige Frau mit ihrem Leben. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, war die Touristin am Samstag mit Freunden in dem riesigen Park unterwegs und wollte dort einen Wasserfall fotografieren, als das tragische Unglück passierte. Das Stativ ihrer Kamera sei plötzlich über einen Felsvorsprung gerutscht. Bei dem Versuch, es aufzufangen, stürzte die junge Frau mindestens 14 Meter in die Tiefe. Die Wanderin, deren Nationalität nicht bekannt ist, sei zunächst einen rund zehn Meter hohen Abhang hinabgerutscht und schließlich weitere vier Meter tief in ein Wasserloch gefallen.

Sie starb noch am Unfallort.

Lamington-Nationalpark hat Sicherheitsvorkehrungen verschärft Besucher des Lamington-Nationalparks sind angewiesen, auf markierten Wegen zu bleiben. © Unsplash/timbosc "Ihre Freunde haben nach ihr gerufen, bekamen aber keine Antwort", berichtete ein Sprecher der Polizei.

Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, hätten sie schließlich nur noch den Tod der jungen Frau feststellen können. Nachdem man sie gefunden habe, habe es Stunden gedauert, ihre Leiche zu bergen. Die australischen Behörden haben bereits auf den tragischen Unfall reagiert und die Sicherheitsanweisungen für Besucher des Nationalparks verschärft. Touristen sind nun aufgefordert, immer auf den markierten Wegen zu bleiben und den Wegweisern zu folgen. So wolle man Unglücksfälle wie diesen in Zukunft vermeiden, hieß es vom Umweltministerium. Die Leiche der Frau soll jetzt obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären.

Titelfoto: Unsplash/Steven Joel