Seat-Fahrer rast in Palästina-Demo: Viele Verletzte!

Madrid (Spanien) - Einem Autofahrer riss in Madrid völlig der Geduldsfaden, als er hinter einer "Critical Mass" (Deutsch: kritische Masse) hinterhertuckerte, und fuhr einfach mehrere Radfahrer über den Haufen. Zum Glück wurden diese nur leicht verletzt.

Er macht einfach keinen Halt! Der Seat-Fahrer touchierte mehrere Radfahrer. © Screenshot/X/Silvia33domin

In der spanischen Hauptstadt Madrid fuhren am Donnerstagabend Dutzende Radfahrer in einer sogenannten "Critical Mass" durch die Straßen und demonstrierten für die Interessen von Palästina.

Ein hinter ihnen fahrender Fahrer eines grauen Seat Leon verlor dabei die Geduld und gab auf einmal Gas.

Dabei überfuhr der Chaot mehrere Rad fahrende Demonstranten und flüchtete darauf in die Dunkelheit der Nacht, berichtete die "Marca".

Bei dem schrecklichen Vorfall zogen sich die Gestürzten zum Glück "nur" leichte Verletzungen zu. Eine Frau wurde für weitere Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die verstörende Szene wurde auf X (ehemals Twitter) geteilt und macht viele fassungslos!