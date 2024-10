Satanisches Ritual? Killer-Mutter enthauptet eigenen Sohn (†6)

Diese 26-Jährige hat ihr Kind umgebracht. In ihrer Wohnung wurden verstörende Satan-Videos entdeckt. © Facebook/Rosalia Mendes

"Mama, ich will nicht sterben", hörte ein Nachbar den kleinen Jungen noch wimmern. Doch als die alarmierte Polizei wenig später die Wohnung von Maria Rosália Gonçalves Mendes stürmte, war schon alles zu spät.

Mit einem blutverschmierten Messer in der Hand und dem abgetrennten Kopf des Kindes auf dem Schoß trafen sie die 26-Jährige am 20. September in ihrem Apartment in der Stadt João Pessoa an, berichtet das Portal G1.

Sofort ging die mutmaßliche Kindermörderin mit dem Messer auf die schwer bewaffneten Militärpolizisten los. Maria Rosália Gonçalves Mendes wurde 14 Mal angeschossen und brach zusammen. Sie war nicht mehr vernehmungsfähig, kam auf die Intensivstation.

Erst einen Monat zuvor zog die junge Mutter mit ihrem Kind in die Wohnung ein. Keiner kannte sie im Haus. Das Motiv war zunächst unklar. Inzwischen deutet vieles auf eine Tat mit satanistischem Bezug hin.