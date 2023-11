Bettwanzen bekämpft: Urlauber-Paar stirbt in Hotelzimmer!

Hurghada (Ägypten) - Mysteriöser Tod im Urlaub: 2018 war ein britisches Ehepaar in einem Hotelzimmer in Ägypten ums Leben gekommen. Jetzt soll die Todesursache feststehen.

In diesem Hotel kamen Susan (†63) und John Cooper (†69) 2018 ums Leben. © MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Vor rund fünf Jahren machten Susan (†63) und John Cooper (†69) aus dem britischen Lancashire mit ihrer Tochter und ihren drei Enkelkindern Urlaub im ägyptischen Hurghada - und mussten die Reise mit ihrem Leben bezahlen.

Die Eheleute übernachteten mit ihrer Familie im Aqua Magic Hotel, das zur deutschen Steigenberger Hotels AG gehört, und wurden während ihres Urlaubs plötzlich schwer krank.

Innerhalb kürzester Zeit verschlechterte sich der Zustand der beiden so stark, dass am Ende jede Hilfe für das Ehepaar zu spät kam: John und Susan verstarben nur einen Tag später - er noch im Hotel, sie in einem örtlichen Krankenhaus.

Nachdem der unerwartete Tod des Paares zunächst auf Hygienemängel in der Unterkunft und eine damit verbundene mögliche Infektion mit Bakterien zurückgeführt wurde, gibt es jetzt neue Erkenntnisse.

Laut einem BBC-Bericht sollen in dem Hotel Bettwanzen bekämpft worden sein, was mutmaßlich zum Tod der Coopers geführt habe. Die beiden seien wohl mit einem "infektiösen biologischen Wirkstoff oder giftigen Chemikalien" in Kontakt gekommen, so das Ergebnis einer gerichtsmedizinischen Untersuchung.

Eine mögliche Kohlenmonoxid- oder Lebensmittelvergiftung, wie zunächst vermutet worden war, kann demnach ausgeschlossen werden.