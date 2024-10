Bond-Film-Superjacht von Saudi-Prinz kracht in Kai!

Bizerte (Tunesien) - Sie war bereits im Besitz von Ex-US-Präsident Donald Trump (78) und im James-Bond-Film "Sag niemals nie" (1984) zu sehen: Die Megajacht des saudischen Prinzen al-Walid ibn Talal (69) ist in Tunesien in eine Anlegestelle gekracht.

Kein guter Platz zum Anlegen: die riesige Superjacht im Hafen von Bizerte (Tunesien). © X/TounesKhadra

Wie "The Sun" und "Daily Mail" berichteten, soll das luxuriöse Giga-Schiff "Kingdom 5KR" des Herstellers Benetti am Freitag, dem 11. Oktober, mit seinem Bug in einen Kai des Hafens in Bizerte gefahren sein. Aufnahmen zeigen, wie das Riesen-Boot feststeckt.

Laut Berichten steht die Ursache des Vorfalls noch nicht fest. Der sicherlich beachtliche Schaden "soll im Rahmen einer Untersuchung durch die Seewache von Bizerte festgestellt werden", so die "Daily Mail".

Die rund 85 Meter lange "Kingdom 5KR" wurde ursprünglich für den saudischen Milliardär und Waffenhändler Adnan Khashoggi (†81) gebaut. Im "Sag niemals nie" war sie unter dem Namen die Yacht des Bösewichts Largo.