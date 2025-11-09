Nach 12 Jahren im Todestrakt freigelassen: So schlecht geht es der 69-Jährigen

Indonesien/Großbritannien - Nach zwölf Jahren im Todestrakt in Indonesien ist eine 69-jährige Britin endlich in ihre Heimat zurückgekehrt - doch ihre Freiheit könnte nur von kurzer Dauer sein.

Lindsay Sandiford (69) wurde am Flughafen im Rollstuhl gesehen. © TOBY SHEPHEARD / AFP

Lindsay Sandiford machte 2013 als Drogenkurierin Schlagzeilen und wartete seitdem auf Bali in einer winzigen Zelle, die sie sich mit vier weiteren weiblichen Gefangenen teilte, auf ihre Hinrichtung durch ein Erschießungskommando.

Die damals 56-jährige Britin hatte versucht, Kokain im Wert von rund 1,6 Millionen Pfund (etwa 1,9 Millionen Euro) nach Indonesien zu schmuggeln. Sie gab jedoch an, dazu erpresst worden zu sein, und wurde daraufhin zum Tode verurteilt.

Nun wurde Sandiford im Rahmen einer von der indonesischen Regierung unterzeichneten Vereinbarung aus humanitären Gründen nach Großbritannien zurückgeführt. Am heutigen Freitag wurde sie am Flughafen London Heathrow im Rollstuhl gesehen, wie die britische Zeitung Mirror berichtet.

Offenbar haben die Haftjahre sie schwer gezeichnet, und sie befindet sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand.