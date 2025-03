Frau (†103) wartet 80 Jahre auf Rückkehr ihres Mannes: Was sie bei ihrem Tod in der Hand hält, ist herzzerreißend

Guizhou (China) - Obwohl sie keinerlei Garantie dafür hatte, dass er jemals wieder zu ihr zurückkehren würde, hielt eine Frau (†103) aus China ihrem Ehemann die Treue, nachdem dieser in die Armee eingetreten war und nie wieder gesehen wurde. Nach ihrem Tod vor wenigen Tagen wurde das Schicksal der hingebungsvollen Ehefrau über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Die Chinesin Du Huzhen (†103) starb, nachdem sie über 80 Jahre auf die Rückkehr ihres Mannes gewartet hatte. An ihrer Seite ihr Sohn Fachang, der schon 2022 beerdigt wurde. © Bildmontage/Screenshot/X/@PTTVOnlineNews

Du Huzhen starb am 8. März in ihrem Haus in der Provinz Guizhou im stattlichen Alter von 103 Jahren. Als sie ihren letzten Atemzug tat, galten ihre Gedanken wohl aber trotz der langen Zeit ihrem Ehemann Huang Junfu, zu dem sie zuletzt im Jahr 1952 Kontakt hatte.

Das Paar hatte 1940 den Bund der Ehe geschlossen, wie die Familie der 103-Jährigen gegenüber der South China Morning Post berichtete. Kurz nach der Hochzeit trat Huang der Kuomintang-Armee bei, die über das Land verstreut kämpfte.

Du blieb dabei an der Seite ihres Partners, bis sie schwanger wurde und nach Hause zurückkehrte. 1944 erblickte ihr Sohn Huang Fachang das Licht der Welt. Wenige Tage nach der Geburt kehrte auch Vater Huang zu seiner Familie zurück, nur um kurz darauf wieder zur Armee zurückzukehren. Dies sollte das letzte Mal sein, dass Du ihren Mann sah.

Anfangs pflegte er zwar noch über Briefe Kontakt zu seiner Frau, doch Anfang 1952 erhielt Du den allerletzten Brief von ihm.