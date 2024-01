Kleinkind baumelt von Balkongeländer - so reagieren die mutigen Nachbarn!

China - In einem Mehrfamilienhaus im südchinesischen Jiangmen haben sich dramatische Szenen abgespielt.

Auch eine Frau aus einer Wohnung im zweiten Stock zögerte nicht lange. "Ich hatte Angst, es könnte fallen", erzählte sie im Interview. "Also rannte ich hastig die Treppe hinunter, holte eine Decke aus meinem Haus und stellte mich auf das Dach im zweiten Stock."

Wie ein Video der Seite Newsflare zeigt, steckte das hilflose Kind plötzlich mit dem Kopf im Geländer des Balkons im vierten Stock fest, sein Körper baumelte in der Luft.

Hätten die aufmerksamen Nachbarn nicht so geistesgegenwärtig reagiert, wäre diese lebensgefährliche Situation möglicherweise anders ausgegangen.

Am Ende habe einer der tapferen Nachbarn es schließlich geschafft, in die Wohnung der Familie zu gelangen und das Einjährige in Sicherheit zu bringen.

"Das Kind konnte glücklicherweise unversehrt gerettet werden", freute sich eine Bewohnerin.



Auch die Hausverwaltung des Komplexes lobte die mutigen Helfer für ihren gemeinsamen Einsatz und bedankte sich für die erfolgreiche Rettungsaktion: "Das alles war nur den fürsorglichen Nachbarn zu verdanken."