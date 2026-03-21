Dienst zu öde? Polizistin wird "Nebenerwerb" zum Verhängnis - Rücktritt!

Florida (USA) - Nach 21 Jahren im Polizeidienst muss sich die US-Amerikanerin Brandi Tenlen einen neuen Job suchen. Weil ihr Posten im Gerichtsgebäude von Palm Beach County (US-Bundesstaat Florida) offenbar zu wenig Pfeffer hatte, suchte sich Tenlen einen Nebenerwerb. Der wurde ihr zum Verhängnis.

Brandi Tenlen war eine angesehene Polizistin, die für ihren Arbeitgeber auch regelmäßig an öffentlichen Veranstaltungen teilnahm ... © Palm Beach County PAL

War es das wirklich wert? Über einen Zeitraum von 16 Monaten soll die Beamtin rund 6000 US-Dollar (rund 5200 Euro) verdient haben - mit Bildern und Videos auf einer Fußfetisch-Seite.

Laut CBS12 gaben Kollegen an, dass Tenlen im Dienst ungeniert über ihre schlüpfrige Ader und die veröffentlichten 431 Fotos sowie 59 Videos gesprochen und diese sogar gezeigt habe.

Die Polizistin soll auf den Darstellungen deutlich zu erkennen sein. Mal trug sie Dessous, mal einen Kampfsportanzug. Nackt habe sie sich jedoch nie zur Schau gestellt.

Die Beiträge zeigen Tenlen harmlos auf einem Fahrrad, aber auch beim Zertreten von Obst, lebendigen Insekten oder dabei, wie sie die Kronjuwelen eines Herrn mit Tritten und Kniestößen malträtiert.