Ex-Cop reinigt Waffe: Kugel trifft Mutter (†30) in Küche ein Haus weiter

Čachtice (Slowakei) - Eine unfassbare Tragödie ereignete sich in Čachtice, einem kleinen Örtchen in der Slowakei . Die 30-jährige Lucia P. schrie noch um Hilfe, aber ihr Nachbar konnte sie nicht mehr retten.

Lucia P. (†30) hinterlässt ihren Mann und ein kleines Kind. © Screenshot/Facebook

Lucia stand gerade in der Küche ihrer Wohnung, in der sie mit ihrem Mann Pavol und ihrem dreijährigen Kind lebte.

Gut 200 Meter entfernt von ihr, in einem anderen Haus, reinigte der Ex-Polizist Patrick (48) am Sonntag seine Jagdwaffe, in der eine Patrone klemmte.



Beim Versuch, das Problem zu beheben, löste sich ein Schuss!

Die Patrone durchschlug ein Fenster des Ex-Cops, flog durch das ganze Viertel und schließlich in das Küchenfenster von Lucia, traf sie aber ersten Ermittlungen zufolge zunächst nicht.

Die Kugel prallte laut Polizei erst gegen den Wasserhahn an der Spüle, schoss dann zurück und traf schließlich Lucia.

Durch die Verformung der Kugel war die Verletzung besonders schwer. Geschockt konnte die 30-Jährige noch auf den Balkon rennen und um Hilfe schreien, riss sich dabei das Hemd vom Leib und brach dann zusammen.

Lucias Mutter war während des Vorfalls bei ihr und schrie um Hilfe.