Falscher Prophet redet von Weltuntergang: Statt eine Arche Noah zu bauen, kauft er sich Luxusauto

Accra (Ghana) - In Ghana soll ein falscher Prophet Tausende um ihre Ersparnisse gebracht haben. Der Scharlatan predigte den drohenden Weltuntergang herbei und forderte seine Anhänger auf, Geld zu spenden, um eine Arche Noah zu bauen.

Auch diese beiden Hasen wollte der selbsternannte Prophet auf seiner Arche mitnehmen. © Montage: TikTok/Ebonoah

Wenn man dem selbsternannten Propheten Ebo Noah traut, hätte die Welt, so wie wir sie kennen, am 25. Dezember untergehen sollen. Eine drei Jahre währende Flut sollte alles verschlingen. Das hätte ihm Gott so offenbart. Unermüdlich trommelte Ebo Noah um Spenden und baute tatsächlich eine Arche.

Als die drohende Sintflut ausblieb, tauchte der Prophet (1,3 Millionen Follower bei TikTok) unter, berichtet das lokale News-Portal "Ghana Web". Stattdessen wandte er sich an seine Follower und erklärte, dass seine Gebete erhört wurden. Gott habe den Weltuntergang verschoben. Denn die Arche sei schlicht zu klein für die vielen Menschen, die es zu retten galt. Gleichzeitig drängte der falsche Prophet auf noch mehr Spenden. Eine gute Investition, wie Ebo Noah versicherte.

Berichten zufolge soll der Mann das Geld jedoch unter anderem für den Kauf eines Mercedes im Wert von 100.000 US-Dollar verwendet haben.