Falscher Prophet redet von Weltuntergang: Statt eine Arche Noah zu bauen, kauft er sich Luxusauto
Accra (Ghana) - In Ghana soll ein falscher Prophet Tausende um ihre Ersparnisse gebracht haben. Der Scharlatan predigte den drohenden Weltuntergang herbei und forderte seine Anhänger auf, Geld zu spenden, um eine Arche Noah zu bauen.
Wenn man dem selbsternannten Propheten Ebo Noah traut, hätte die Welt, so wie wir sie kennen, am 25. Dezember untergehen sollen. Eine drei Jahre währende Flut sollte alles verschlingen. Das hätte ihm Gott so offenbart. Unermüdlich trommelte Ebo Noah um Spenden und baute tatsächlich eine Arche.
Als die drohende Sintflut ausblieb, tauchte der Prophet (1,3 Millionen Follower bei TikTok) unter, berichtet das lokale News-Portal "Ghana Web". Stattdessen wandte er sich an seine Follower und erklärte, dass seine Gebete erhört wurden. Gott habe den Weltuntergang verschoben. Denn die Arche sei schlicht zu klein für die vielen Menschen, die es zu retten galt. Gleichzeitig drängte der falsche Prophet auf noch mehr Spenden. Eine gute Investition, wie Ebo Noah versicherte.
Berichten zufolge soll der Mann das Geld jedoch unter anderem für den Kauf eines Mercedes im Wert von 100.000 US-Dollar verwendet haben.
Ebo Noah irrt sich bei Weltuntergangs-Prophezeiung
Dabei sah alles so gut aus. Als am 24. Dezember ungewöhnlich heftiger Regenfall in Teilen Ghanas niederging, strömten Tausende verängstigte Menschen zur Arche. Doch der Regen ließ nach. Die Prophezeiung sollte sich nicht erfüllen.
Ebo Noah tauchte zunächst unter, wurde aber noch am selben Abend auf einem Rap-Festival gesehen, wie "News Ghana" berichtet. Insbesondere sein "pompöser und theatralischer Auftritt" sorgte für Irritationen unter seinen Anhängern. Sie waren von ihrem Propheten enttäuscht. Viele fragten sich, warum jemand, der kurz zuvor vor der Apokalypse gewarnt hatte, nur Stunden nach dem Ausbleiben seiner Prophezeiung bei einer großen Unterhaltungsveranstaltung auftrat.
Wenig später wurde der Scharlatan festgenommen. Aufgebrachte Anhänger stürmten daraufhin die Arche und zündeten sie an.
Wie viel Geld Ebo Noah ergaunern konnte, ist ungewiss. Mehrere tausend Menschen sollen ihre Ersparnisse verloren haben.
Titelfoto: Montage: TikTok/ consciousjoosetwo