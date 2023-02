Das Ende der Welt? Millionen Vögel besetzen Wohngebiet - Wissenschaftler haben Erklärung

"Ist dies das Ende der Welt?" steht da als Untertitel. Viele Betrachter soll das Video traumatisiert haben. © Montage: Twitter/ronin19217435

Schon seit Tagen kursieren auf Twitter und Videos, die zeigen wie ein gewaltiger Vogelschwarm über ein Wohngebiet herfällt.

Hunderte, wenn nicht gar tausende Tiere sitzen dichtgedrängt auf Autos, Häusern und in Bäumen. Sogar auf der Straße haben sich die Vögel niedergelassen.

Viele wollen in der Szenerie "das Ende aller Tage" erkennen, also die drohende Apokalypse, ganz wie es in der Bibel steht. Schließlich soll es sich bei den Vögeln um Krähen handeln, den Unglücksvogel schlechthin.

Einer anderen Theorie zufolge, sollen die Tiere sich versammelt haben, weil sie eine drohende Naturkatastrophe wittern.

Beide Erklärungsversuche wurden vielfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Doch was ist da wirklich los?