Auf dem Weg zum Altar: Braut wird von Schwägerin mit schwarzer Farbe attackiert
Maidstone (Großbritannien) - Die Hochzeit einer Frau (35) aus dem Vereinigten Königreich endete in einem Albtraum, als eine Familienstreitigkeit eskalierte und sie kurz vor dem Jawort von ihrer Schwägerin attackiert wurde. Nun bricht die Braut nach den traumatischen Erlebnissen erstmals ihr Schweigen.
Gemma Monk wollte an jenem Tag im Jahr 2024 ihren Jugendfreund Ken in einer luxuriösen Location in Kent heiraten. Jahrelang hatten die beiden für die Trauung gespart und darauf hingefiebert.
Auf dem Weg zum Altar hörte sie plötzlich jemanden ihren Namen rufen. Daraufhin tauchte völlig unerwartet ihre Schwägerin Antonia (49) aus ihrem Versteck auf und bewarf sie mit schwarzer Farbe.
Die Flüssigkeit traf Gemma laut The Sun im Gesicht, auf ihren Haaren, versaute ihr 1800 Pfund (umgerechnet rund 2067 Euro) teures Brautkleid und beschmutzte ihre Brautjungfern.
Gemma war von ihrer Schwägerin fälschlicherweise beschuldigt worden, deren Hochzeit im Jahr zuvor sabotiert haben zu wollen. Die 49-Jährige hatte damals Gemmas älteren Bruder Ashley geheiratet. Weil daraufhin ein Familienstreit entbrannt war, hatte Gemma die beiden nicht zu ihrer Trauung eingeladen.
Antonia hatte ihr vorgeworfen, abfällige Bemerkungen gemacht zu haben, als sie als Braut auf den Altar zugelaufen war. Gemma soll sogar versucht haben, ihr ein Bein zu stellen. "Ich glaube, er und Toni sind realitätsfremd und suchten nach einem Sündenbock für das Scheitern ihrer Hochzeit", so Gemma. Die Feier der beiden wäre ein einziges "Desaster" gewesen.
Racheakt auf Hochzeit: Schwägerin attackiert Braut mit schwarzer Farbe
Nach der Hochzeit ihres Bruders erhielt Gemma dann plötzlich eine fiese SMS von Antonia: "Sie nannte mich eine 'doppelzüngige Schlampe' und warf mir vor, ihren Hochzeitstag ruiniert zu haben."
Um Rache zu üben, hatte sich das unerwünschte Paar dann auf die Hochzeit der 35-Jährigen geschlichen und sich mit der schwarzen Farbe bewaffnet hinter einer Mauer versteckt. Während der Attacke baute Gemmas Vater auch noch einen Autounfall, als er seiner Tochter zu Hilfe eilen wollte.
Als der erste Schock überwunden war, wusch sich die Braut schnell und schickte eine Trauzeugin los, um ein Ersatzkleid zu besorgen. Zwei Stunden später heirateten Ken und sie schließlich - trotz der unfassbaren Umstände. Zu allem Übel hatte Gemma kurz vor ihrer Zeremonie eine Krebsverdachtsdiagnose erhalten - worüber Antonia Bescheid wusste.
Wenn Gemma nun an den Tag denkt, der eigentlich zum schönsten in ihrem Leben werden sollte, überschattet der Angriff ihrer Schwägerin jeden positiven Moment. Für die Braut kam bei der anschließenden Feier keine vergnügliche Stimmung mehr auf und auch die Traumflitterwochen auf den Malediven wurden abgesagt.
Antonia wurde nach dem Vorfall wegen Sachbeschädigung zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Sie musste 4000 Pfund (4500 Euro) an Gemma und 1000 Pfund (1150 Euro) an die Location zahlen.
Der Vorfall belastet Gemma auch zwei Jahre später noch: "Ich habe all meine Würde und meine guten Gewohnheiten verloren. Ich bin nicht mehr die, die ich einmal war."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebook/The Culture Capitol