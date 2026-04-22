22.04.2026 17:00 Auf dem Weg zum Altar: Braut wird von Schwägerin mit schwarzer Farbe attackiert

Eine Frau aus dem Vereinigten Königreich bricht ihr Schweigen über die dramatischen Vorfälle auf ihrer Hochzeit.

Von Anne-Sophie Mielke

Maidstone (Großbritannien) - Die Hochzeit einer Frau (35) aus dem Vereinigten Königreich endete in einem Albtraum, als eine Familienstreitigkeit eskalierte und sie kurz vor dem Jawort von ihrer Schwägerin attackiert wurde. Nun bricht die Braut nach den traumatischen Erlebnissen erstmals ihr Schweigen.

Die Hochzeit von Gemma Monk (35) und ihrem Partner wurde von einem Angriff überschattet. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/The Culture Capitol Gemma Monk wollte an jenem Tag im Jahr 2024 ihren Jugendfreund Ken in einer luxuriösen Location in Kent heiraten. Jahrelang hatten die beiden für die Trauung gespart und darauf hingefiebert. Auf dem Weg zum Altar hörte sie plötzlich jemanden ihren Namen rufen. Daraufhin tauchte völlig unerwartet ihre Schwägerin Antonia (49) aus ihrem Versteck auf und bewarf sie mit schwarzer Farbe. Die Flüssigkeit traf Gemma laut The Sun im Gesicht, auf ihren Haaren, versaute ihr 1800 Pfund (umgerechnet rund 2067 Euro) teures Brautkleid und beschmutzte ihre Brautjungfern. Aus aller Welt Rezept von ChatGPT: Uni-Laborant will verhassten Kollegen mit Chemie-Cocktail vergiften Gemma war von ihrer Schwägerin fälschlicherweise beschuldigt worden, deren Hochzeit im Jahr zuvor sabotiert haben zu wollen. Die 49-Jährige hatte damals Gemmas älteren Bruder Ashley geheiratet. Weil daraufhin ein Familienstreit entbrannt war, hatte Gemma die beiden nicht zu ihrer Trauung eingeladen. Antonia hatte ihr vorgeworfen, abfällige Bemerkungen gemacht zu haben, als sie als Braut auf den Altar zugelaufen war. Gemma soll sogar versucht haben, ihr ein Bein zu stellen. "Ich glaube, er und Toni sind realitätsfremd und suchten nach einem Sündenbock für das Scheitern ihrer Hochzeit", so Gemma. Die Feier der beiden wäre ein einziges "Desaster" gewesen.

Racheakt auf Hochzeit: Schwägerin attackiert Braut mit schwarzer Farbe